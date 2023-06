Burza wokół "Szkła kontaktowego". Żona Daukszewicza: Płaczę ze smutku. "Pan Jacoń znów atakuje"

"Boże myślałam - że to już koniec - a tymczasem pan Jacoń znów atakuje" (pisownia oryginalna - red.) - zaczęła swój wpis na Facebooku Violetta Ozminkowski-Daukszewicz. Dziennikarka odniosła się do poniedziałkowego postu Piotra Jaconia, w którym przekazał, że rozmawiał wcześniej z Krzysztofem Daukszewiczem i jeszcze miesiąc temu byli w dobrych stosunkach. Jacyń zacytował również SMS-a, którego kilka dni temu, ku swojemu zaskoczeniu, miał dostać od satyryka: "Panie Redaktorze, może już Pan wracać do pracy. Niech się Pan nie boi, mnie w TVN 24 już nie ma. Jednego ksenofoba na Pana drodze mniej (...)".

REKLAMA

Zobacz wideo Petru: Konfederacja przyciąga wyborców liberalnych

Burza wokół "Szkła kontaktowego". Violetta Ozminkowski-Daukszewicz odpowiada na wpis Jaconia

"Pan Jacoń - pisze na instagramie, że przez miesiąc urlopu nie zauważył hejtu, który się na nas wylał. Nie zauważył , bo nie było go w kraju. Nie rozumie co się stało, bo wrócił i okazało się, że 'zniszczył rodzinę' Daukszewicza. Ograniczył komentarze na isntagramie - bo ludzie piszą mu prawdę" - napisała Violetta Ozminkowski-Daukszewicz. "Niech pan jeszcze raz przeczyta ze zrozumieniem, co się stało w ciągu tego miesiąca - w oświadczeniu mojego męża. Ja płakałam z radości, że pan zrozumiał swój błąd, gdy zadzwonił do męża. A teraz płaczę ze smutku. Mógłby pan - jako wrażliwy człowiek, za którego pan się podaje - powiedzieć zwyczajnie - przykro mi" - kontynuowała i zasugerowała, w jaki sposób Jacoń powinien przeprosić jej rodzinę: "Przykro mi, że oskarżałem Daukszewicza o transfobię, a wiedziałem, że niefortunny żart dotyczył obrzydliwych żartów Kaczyńkiego, przykro mi że starałem się zepsuć reputację człowieka, który całe swoje życie na nią pracował, przykro mi że brakuje mi empatii, żeby zadzwonić i zapytać - co przeżyliście - a byśmy opowiedzieli, że baliśmy się w tym czasie wchodzić do centrum handlowego na przykład, wreszcie przykro mi, że przez moje bezmyślne zachowanie mój kolega Krzysztof Daukszewicz stracił pracę, a dwóch następnych Kolegów, którzy widzieli co się dzieje przez ten miesiąc, bo byli w kraju, odeszli ze Szkła w geście solidarności". Na koniec dziennikarka zapowiedziała, że jest to "ostatnia odpowiedź" i zasugerowała, aby Jacoń "zajął się atakowaniem prawdziwych wrogów, silniejszych od siebie, a nie tych, których łatwo uderzyć".

"Szkło kontaktowe" traci satyryków. Jacoń odpowiada Daukszewiczowi

Krzysztof Daukszewicz nie wróci do "Szkła kontaktowego". Reagują Andrus i Górski

W piątek 16 czerwca Daukszewicz opublikował wpis na Facebooku, w którym poinformował, że postanowił nie wrócić do "Szkła kontaktowego". "Doceniam rękę wyciągniętą do mnie przez TVN, dziękuję Tomkowi Sianeckiemu i moim Kolegom za wsparcie, ale uważam, że po tym, co przeżyłem ja i moja rodzina w ciągu ostatnich tygodni, nic już nie będzie takie samo" - stwierdził.

Satyryk na wstępie postanowił przypomnieć, że w przeszłości napisał piosenkę w obronie osób LGBT+ - "Balladę o wyklętych kredkach", a także "Osiemdziesiąt radiowozów". "Śpiewam je na koncertach i to właśnie osoby ze społeczności LGBT, pierwsze dzwoniły do mnie z dobrym słowem, gdy zacząłem być hejtowany" - napisał. "Zarzucano mi, że zażartowałem z Piotra Jaconia mówiąc, 'jaką on ma dzisiaj płeć', a ja trawestowałem słowa Kaczyńskiego. To była gafa, za którą od razu przeprosiłem. Nie miałem złych intencji. Piotr Jacoń nie uznał, jak mówił 'pokątnych' przeprosin, ale jak miałem to zrobić? Poszedłem po programie i przeprosiłem. Później, gdy dzwonił do mnie, szybko okazało się, że nie dzwoni, by zażegnać konflikt, tylko napisać na internecie następny manifest. I mam niestety nieodparte wrażenie, że sam się na swój krzyż wdrapał, bo nikt go tam nie powiesił. A już na pewno nie ja, ani moja rodzina, która nie może się pozbierać po hejcie, na który nas skazał. I mam także nieodparte wrażenie, że z ofiary zamienił się dość szybko w kata, i że ma to gdzieś" - stwierdził satyryk i dodał: "Jeśli tak ma przebiegać nauka tolerancji, to ja w czymś takim nie zamierzam uczestniczyć".

W ramach solidarności z satyrykiem z występów w "Szkle kontaktowym" zrezygnowali także Artur Andrus i Robert Górski.