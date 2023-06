Dziwny incydent pod Tarnowem. Ciężko poparzony mężczyzna trafił do szpitala. "Nagłe spalenie lontu"

Zobacz wideo Petru: Konfederacja przyciąga wyborców liberalnych

Do zdarzenia doszło w niedzielę. Ochotnicza Straż Pożarna i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Jastrzębia opisywały interwencję dotyczącą "wybuchu i poparzenia dwóch osób" w miejscowości Kąśna Dolna pod Tarnowem. "Jedna osoba została przetransportowana Śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie" - przekazali strażacy. Poszkodowani zostali dwaj mieszkańcy powiatu nowosądeckiego. Do zdarzenia doszło w pobliżu budynku mieszkalnego.

REKLAMA

Kąśna Dolna. Próbowali zutylizować lont. Mógł mieć nawet o kilkadziesiąt metrów

Tymczasem, jak słyszymy w tarnowskiej policji, "nie do końca był to wybuch, a bardziej szybkie i gwałtowne spalenie lontu prochowego". - Dwóch mężczyzn chciało go zutylizować. To był sam lont, nie było przy nim materiału pirotechnicznego typu dynamit. Skąd mężczyźni mieli ten lont i dlaczego chcieli go w ten sposób zutylizować - to będziemy ustalać w ramach postępowania - mówi Gazeta.pl asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. To, jak długi był lont, również jest ustalane, ale, jak słyszymy, może chodzić nawet o kilkadziesiąt metrów.

Burza wokół "Szkła kontaktowego". Żona Daukszewicza: Płaczę ze smutku. "Pan Jacoń znów atakuje"

W wyniku zdarzenia ucierpieli 76-latek i 43-latek - ojciec i syn. Młodszy mężczyzna z ciężkimi oparzeniami całego ciała trafił do szpitala, przebywa w śpiączce farmakologicznej. 76-latek doznał lżejszych oparzeń i opuścił już szpital. Funkcjonariusz podkreśla, że w sprawie prowadzone są czynności.