27-letnia Anastazja zaginiona w Grecji nie żyje. Zbigniew Ziobro komentuje

W niedzielę 18 czerwca w greckich mediach pojawiła się wiadomość o odnalezieniu ciała kobiety. Portal dimokratiki.gr poinformował o znalezionych nagich zwłokach w pobliżu Marmari, w tym samym rejonie, w którym zaginęła 27-letnia wrocławianka. Tego samego dnia dokonano identyfikacji ciała.

REKLAMA

Zobacz wideo Nagranie z monitoringu dot. sprawy Iwony Wieczorek. Ostatnie chwile przed zaginięciem

Zaginiona w Grecji Anastazja nie żyje. Zbigniew Ziobro wszczyna śledztwo

Według lokalnej policji odnaleziona kobieta to 27-letnia zaginiona Anastazja. Jak poinformował serwis protothema.gr, ciało Polki było nagie i owinięte w prześcieradło. Według wstępnych ustaleń kobieta zginęła w wyniku uduszenia. Na jej ciele widoczne były także siniaki i urazy głowy. W sprawie odnalezienia martwej 27-latki wypowiedział się prokurator generalny Zbigniew Ziobro. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu" - przekazał na Twitterze minister sprawiedliwości.

Jak podał serwis protothema.gr greckich śledczych zaniepokoił fakt odnalezienia zwłok właśnie w tym konkretnym miejscu. Ciało znaleziono w odległości około kilometra od domu podejrzanego w sprawie 32-latka i 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon komórkowy Anastazji. Teren ten przez sześć dni był dokładnie przeszukiwany przez służby. Funkcjonariusze nie wykluczają więc, że sprawca lub też sprawcy zabójstwa mogli ukryć ciało już podczas trwającego blisko tydzień śledztwa.

Zaginięcie Anastazji. Jest nagranie, na którym widać Polkę po raz ostatni

Zaginięcie 27-letniej Anastazji. 32-latek z Bangladeszu mógł nie działać sam

Anastazja od miesiąca mieszkała w Grecji. Pracowała w jednym z hoteli na wyspie Kos wraz ze swoim chłopakiem. W miniony poniedziałek 27-letnia kobieta, korzystając z wolnego dnia, wybrała się na drinka. W nocy 12 czerwca miała spotkać grupę pięciu mężczyzn pochodzących z Pakistanu i Bangladeszu. Podczas spotkania mieli wspólnie spożywać alkohol. Około godziny 22:30 zadzwoniła do swojego chłopaka z informacją, że jest pijana i ktoś odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu. Niedługo później przesłała do partnera wiadomość z informacją o swojej lokalizacji. Mężczyzna nie zastał jej jednak w umówionym miejscu, a telefon 27-latki był już wyłączony. Od tamtego czasu kontakt z dziewczyną zupełnie się urwał. Rano 28-latek zgłosił jej zaginięcie na policję.

W trakcie śledztwa policja dotarła do pięciu mężczyzn, którzy byli podejrzani w sprawie zaginięcia 27-latki. Wszyscy zostali przesłuchani przez funkcjonariuszy. Według greckiego serwisu photothema.gr obcokrajowcy twierdzili, że dziewczyna, kiedy ją spotkali, była bardzo pijana, dlatego zabrali ją do domu jednego z nich, żeby mogła poczuć się lepiej. W wyniku śledztwa aresztowano 32-letniego obywatela Bangladeszu pod zarzutem uprowadzenia Polki. Mężczyzna w swoich zeznaniach miał przyznać, że uprawiał seks z 27-latką, po którym zostawił ją w pobliżu swojego domu. W jego mieszkaniu policja znalazła DNA Anastazji oraz kosmyki blond włosów. O winie obywatela Bangladeszu miały świadczyć nie tylko liczne rany i zadrapania na ciele mężczyzny. W jego domu policja odnalazła bilet lotniczy do Włoch, który 32-latek zakupił po zaginięciu Anastazji. Zdaniem funkcjonariuszy w ten sposób chciał uciec z kraju.

32-latek mógł jednak nie działać sam. To, że zaginiona wówczas 27-latka była w domu Banglijczyka potwierdzają nagrania z monitoringu. Jego współlokator w rozmowie z policją stwierdził jednak, że nic takiego się nie wydarzyło, a wrocławianka nigdy nie przebywała w jego mieszkaniu. Mężczyzna ma zostać po raz kolejny przesłuchany przez policję. W poniedziałek ciało Anastazji ma zostać przebadane w zakładzie medycyny sądowej w Rodos. Śledczy mają zabezpieczyć ślady znalezione na ciele ofiary oraz przedmiotach znajdujących się przy zwłokach w chwili odnalezienia. Za wstępną przyczynę śmierci 27-latki uznano uduszenie.