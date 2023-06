O. Rydzyk o przyczynach wojny w Ukrainie: Ludzie nie wierzą w Boga. Szatan powoduje takie straszne rzeczy

Zobacz wideo Kowalski zrobił awanturę w Sejmie. "Co się śmiejesz człowieku!?". "Nigdy do władzy nie dojdziecie!"

Podczas XXIX Pielgrzymki Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci na Jasną Górę o. Tadeusz Rydzyk nawiązał do objawień fatimskich. - Więcej niż 100 lat temu Matka Boża wzięła troje dzieci w Fatimie. Prosiła ich: "módlcie się". Była wtedy I wojna światowa. Tam, w Portugalii, wojna nie doszła. Ale Matka Boża powiedziała, że jak ludzie się nie nawrócą, będzie druga, jeszcze gorsza wojna. I była. II wojna światowa była straszna, bo ludzie się nie nawrócili. Czy teraz nie trzeba nawrócenia? Trzeba, żeby Polska się nawróciła? Trzeba? Wszyscy kochają Pana Jezusa w Polsce i Matkę Bożą? - pytał o. Rydzyk. Następnie dodał, że "bez Pana Boga są tylko straszne rzeczy".

- W Ukrainie czy innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga. Ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana i to szatan powoduje takie straszne rzeczy. Matka Boża was też wezwała. Patrzę na was dzisiaj i mówię: "jest was więcej niż troje dzieci wtedy w Fatimie". Jest was dużo więcej. Matka Boża chce się wami posługiwać - mówił dyrektor Radia Maryja.

Jak informowaliśmy w styczniu, senator KO Krzysztof Brejza ustalił, że Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło umowę z Fundacją Lux Veritatis, której prezesem jest o. Rydzyk, dotyczącą emisji w TV Trwam 40 odcinków programu "Zostań żołnierzem RP". Celem jest promowanie służby w Wojsku Polskim i zachęcenie potencjalnych kandydatów do wstąpienia w szeregi armii. Zgodnie z wyliczeniami resortu koszt jednego odcinka miał wynieść 18 tysięcy złotych. W sumie w ramach umowy fundacja Rydzyka miała otrzymać 720 tysięcy złotych. Według MON "w telewizyjnych realiach nie jest to wygórowana kwota".

Brejza zwrócił uwagę, że państwowe pieniądze płynęły do telewizji, która nie cieszy się dużą oglądalnością. W czerwcu 2022 roku Wirtualne Media opublikowały raport, z którego wynika, że telewizję redemptorysty oglądają głównie ludzie w wieku powyżej 50 lat, a tych w wieku poborowym praktycznie nie ma. Ponadto TV Trwam ma 0,52 proc. udziału w rynku. Toruńską telewizję ogląda średnio 32 tys. widzów. To liczba mniejsza od wyświetleń niektórych odcinków, które znajdują się na kanale MON "Zostań żołnierzem" na YouTube, gdzie filmy publikowane są za darmo.