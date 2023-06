Jolanta Wadowska-Król w latach 70. XX wieku uratowała setki dzieci mieszkających w pobliżu huty Szopienice od śmierci, lecząc je z ołowicy. Zmarła w niedzielę (18 czerwca) po długiej chorobie. 27 czerwca świętowałaby 84. urodziny.

Jolanta Wadowska-Król nie żyje. "Bohater naszych czasów"

O śmierci lekarki poinformował Marcin Krupa, prezydent Katowic. "Niezwykle smutna wiadomość dotarła do nas dzisiaj (18 czerwca - red.), zmarła Jolanta Wadowska-Król. W latach 1974-1981 uratowała przed zachorowaniem lub śmiercią na ołowicę setki dzieci mieszkających w naszym mieście i okolicy" - przekazał w mediach społecznościowych.

"To absolutnie przykład bohatera naszych czasów - człowieka, który bez względu na przeciwności losu, tamtego systemu, położył wszystko na jedną szalę. Dlatego w 2017 roku dołączyła do grona Honorowych Obywateli Katowic" - dodał.

Śląska Izba Lekarska: "Wnosiła do naszego środowiska wielkie wartości"

"Z głębokim żalem żegnamy śp. lek. Jolantę Wadowską-Król - pediatrę, dzięki której działaniom, zaangażowaniu i odwadze zorganizowano leczenie tysięcy dzieci zagrożonych zachorowaniem na ołowicę" - napisał dr n. med. Tadeusz Urban prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

"Żegnamy wspaniałego lekarza i człowieka, osobę, która wnosiła do naszego lekarskiego środowiska wielkie wartości, takie jak wrażliwość społeczna i poczucie sprawiedliwości" - dodał szef Śląskiej Izby Lekarskiej.

Kim była Jolanta Wadowska-Król?

Jolanta Wadowska-Król urodziła się w 1939 r. w Katowicach. Studiowała na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 1968 roku uzyskała specjalizację z zakresu pediatrii. W latach 70. XX wieku wykryła problem narażenia na ołów dzieci z Szopienic, Burowca oraz Dąbrówki Małej. Rozpoczęła badania, których wyniki w 1974 r. opublikowała w rozprawie doktorskiej i tym samym rozpoczęła batalię z rządzącą wówczas w Polsce PZPR. Partia chciała ukryć informacje o trującym metalu i próbowała wpłynąć na lekarkę - bezskutecznie.

Kobieta kontynuowała swoją działalność. Dzięki niej dzieci dotknięte zagrożeniem ołowicy trafiły do sanatoriów w Istebnej i Rabce. Co więcej, Miejska Rada Narodowa w Katowicach zdecydowała, że familoki stojące najbliżej Huty Szopienice zostaną rozebrane, a rodziny przesiedlone do nowych mieszkań. We wrześniu 2017 roku Jolanta Wadowska-Król otrzymała tytułu Honorowego Obywatela Miasta Katowice. W czerwcu 2021 roku została uhonorowana tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.