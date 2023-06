Zobacz wideo "Kontynuacja kursu PiS w energetyce jest niemożliwa"

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni poinformowali, że w sobotę 17 czerwca do salonu gier przy ulicy Wielkopolskiej weszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich nerwowo chodził po lokalu, następnie trzymając w ręku przedmiot przypominający broń, powiedział, że jest to napad. Pracowniczka salonu odepchnęła napastnika i schroniła się w pomieszczeniu socjalnym, zamykając się w środku.

Gdynia. Napad z bronią na salon gier. Policja poszukuje napastników

Mężczyźni nie mogli wydostać się na zewnątrz, ponieważ drzwi do salonu są zamykane na elektromagnez. Wyważyli więc drzwi do pomieszczenia socjalnego, jeden z napastników wyszarpał przewody do elektrozamka. Kobieta w obawie o swoje życie otworzyła drzwi i wtedy mężczyźni uciekli. Wezwani na miejsce policjanci zabezpieczyli zapis z monitoringu. Do salonu gier przyjechał również przewodnik z psem służbowym i technik kryminalistyki, który zebrał ślady.

Policja apeluje, aby wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyzn z monitoringu lub posiadają informacje na ich temat, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni-Karwinach pod numerem telefonu 47-74-21-455 (dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112.

