Zaskakujące słowa nowego metropolity katowickiego. Mówił o "dwóch Polskach w Polsce"

Ksiądz arcybiskup Adrian Józef Galbas został następcą na urzędzie arcybiskupa metropolity katowickiego, po odejściu na emeryturę arcybiskupa Wiktora Skworca. W sobotę 17 czerwca podczas ingresu do katowickiej katedry nowy metropolita abp Adrian Galbas wygłosił homilię.

- Przyznam się wam szczerze, że nie jestem zagorzałym fanem doraźnych programów duszpasterskich. One często ogłupiają, zwalniają z osobistego wysiłku, z kreatywności, zwłaszcza gdy traktujemy je jak instrukcje. Utwierdzają nas również w złudnym myśleniu, że - opracowując program - odwaliliśmy kawał dobrej roboty i możemy odpocząć. A Chrystus nie powiedział przecież: "idźcie i piszcie programy". Powiedział: "idźcie i głoście" - mówił abp Galbas, którego wypowiedź cytuje "Gazeta Wyborcza".

Arcybiskup Galbas: Jedna Polska nie umie się spotkać z drugą

- Wszyscy pewnie bolejemy z powodu dwóch Polsk w Polsce. Coraz bardziej oddalonych od siebie, coraz bardziej napiętych. Każda ma swoje poglądy, swoje postulaty, swoich liderów. To jest normalne. Szkoda jednak, że jedna Polska nie umie się spotkać z drugą - mówił arcybiskup, którego wypowiedź przytacza PAP.

Jak opowiadał, "przed laty Kościół pomógł zbudować okrągły mebel, przy którym usiedli ludzie z bardziej jeszcze odległych ideowo światów" - Nie wiem, czy dziś Kościół w Polsce byłby w stanie to zrobić: nie ma już takiego autorytetu i takiej siły. Poza tym przez wielu kojarzony jest tylko z jedną z tych Polsk - powiedział Galbas. Według metropolity "trzeba próbować robić wszystko, co możliwe". - Próbować pomóc pozszywać to, co poprute, posklejać to, co połamane, pozbliżać to, co pooddalane - podkreślił duchowny.

Ks. Adrian Galbas nowym metropolitą katowickim

Ks. Adrian Galbas urodził się w Bytomiu w 1968 roku. W 1987 roku został przyjęty do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Pallotynów. W latach 1987-1988 odbył Nowicjat w Ząbkowicach Śląskich, a następnie studiował w Wyższym Seminarium Duchownym SAC w Ołtarzewie. Śluby wieczyste złożył 8 września 1993 roku w Zakopanem, a 7 maja 1994 roku w Ołtarzewie przyjął święcenia prezbiteriatu. W latach 1994-1995 był wikariuszem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Łodzi. W latach 1995-1998 studiował teologię pastoralną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był jednocześnie studentem Wyższej Szkoły Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa przy KUL - czytamy na stronie internetowej Archidiecezji Katowickiej. 2 grudnia 2019 roku został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym Diecezji Ełckiej. Sakrę biskupią przyjął 11 stycznia 2020 roku w katedrze pw. św. Wojciecha w Ełku.