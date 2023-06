Zaginięcie Polki w Grecji. Opublikowano nagranie, na którym po raz ostatni widać Anastazję

Zobacz wideo Grzegorz Onichimowski gościem Zielonego Poranka Gazeta.pl

27-letnia Anastazja Rubińska zaginęła w poniedziałek 12 czerwca w miejscowości Marmari na greckiej wyspie Kos. Jak poinformował portal dimokratiki.gr zaginiona w poniedziałkową noc spotkała grupę pięciu mężczyzn pochodzących z Pakistanu i Bangladeszu. Wszyscy zostali już przesłuchani przez funkcjonariuszy. W swoich zeznaniach 32-latek z Bangladeszu przyznał, że uprawiał stosunek płciowy z zaginioną. Poinformował policję, że po wszystkim zostawił ją w pobliżu domu.

Greckie media poinformowały w sobotę, że przypadkowy przechodzień znalazł telefon 27-latki na drodze w pobliżu domu aresztowanego w sprawie 32-letniego Banglijczyka. Obok jego domu znajduje się również studnia, którą zbadają służby opuszczając do wnętrza specjalne kamery - informują Grecy. "Telefon komórkowy 27-letniej Polki został znaleziony w opuszczonym budynku w rejonie Marmari. Służby, które go sprawdziły, poinformowały, że z aparatu usunięto kartę SIM" - to z kolei informacje portalu protothema.gr. W sobotę również "Super Express" opublikował wywiad z ojcem dziewczyny. Okazuje się, że na Kos poleciała w piątek matka Anastazji wraz z grupą detektywów.

Zaginięcie 27-letniej Anastazji Rubińskiej. Nowe informacje w sprawie

Grecka stacja telewizyjna TOC opublikowała nagranie z monitoringu, na którym widać 27-letnią Anastazję. Wideo pochodzi z monitoringu jednej z tawern w Marmari, niedaleko hotelu, w którym pracowała młoda kobieta. Film datowany jest na poniedziałek 12 czerwca godz. 19:25, czyli kilka godzin przed zaginięciem Polki. 27-latka weszła do lokalu, patrzyła na cennik, zrobiła jego zdjęcie, krzątała się jeszcze chwilę po lokalu, po czym wyszła. Następnie udała się w kierunku sklepu, gdzie spotkała później jednego z cudzoziemców, z którymi spędziła poniedziałkową noc.

Ojciec Anastazji zaginionej na Kos: Jakby zrozumiała, że coś jej zagraża

Sprawa zaginięcia 27-letniej Anastazji. Okoliczności zaginięcia

Według informacji przekazywanych przez media 27-latka miała spożywać z cudzoziemcami alkohol. Około godziny 22:30 zadzwoniła do swojego chłopaka z informacją, że jest pijana i ktoś odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu. Niedługo później przesłała jednak do swojego partnera, który pracuje w tym samym hotelu co 27-latka, wiadomość z informacją o swojej lokalizacji. Kiedy mężczyzna zjawił się na miejscu, Anastazji już tam nie było. 28-latek próbował skontaktować się z dziewczyną, jednak jej telefon był wyłączony. O godzinie 23:30 zdołał jeszcze namierzyć urządzenie z pomocą specjalnej aplikacji. Odczytana lokalizacja była oddalona o 5,5 km od miejsca, które wcześniej wskazała Anastazja. Kiedy kobieta nie wróciła na noc do swojego pokoju, ani nie pojawiła się następnego ranka w pracy, 28-latek zgłosił jej zaginięcie na policję.

Anastazja ma około 169 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy i piwne oczy. Na dłoni posiada świeże poparzenie. W poniedziałek miała na sobie różową sukienkę w kwiaty i niebieskie okulary przeciwsłoneczne. Miała przy sobie także srebrny plecak. Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionej 27-latki, proszone są o zgłoszenie się na policję pod numerem: +302242024444, kontakt z Centrum Poszukiwań Osób zaginionych Itaka: +48 22 654 70 70 lub pod numerem alarmowym 112.

Tajemnicze zaginięcie Polki na greckiej wyspie Kos. Media: Znaleziono jej telefon