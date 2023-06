27-letnia Anastazja Rubińska zaginęła w poniedziałek (12 czerwca) w turystycznej miejscowości Marmari na wyspie Kos. Polka pracowała w miejscowym hotelu, zaginięcie zgłosił jej chłopak. W sobotę "Super Express" opublikował wywiad z ojcem dziewczyny. Okazuje się, że na Kos poleciała w piątek matka dziewczyny. - Jest z grupą detektywów. Mam nadzieję, że uda im się odnaleźć cókę - przyznał mężczyzna.

Ojciec zaginionej w Grecji Anastazji: Bardzo podejrzane, że podczas jazdy dwa razy wysyłała swoją lokalizację

Według doniesień mediów kobieta spotkała w poniedziałkową noc pięciu mężczyzn z Pakistanu i Bangladeszu. Miała spożywać z nimi alkohol, a koło 22:30 zadzwonić do swojego chłopaka, mówiąc, że jest pijana, a któryś z napotkanych mężczyzn odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu. Później udostępniła partnerowi swoją lokalizację, jednak gdy mężczyzna zjawił się na miejscu, Anastazji tam nie było. Jej telefon był natomiast wyłączony.

- Bardzo podejrzane jest, że podczas jazdy dwa razy wysyłała swoją lokalizację do narzeczonego. Tak jakby zrozumiała, że coś jej zagraża i wzywała pomocy - przyznał ojciec 27-latki. Policja odnalazła wszystkich pięciu mężczyzn, z którymi miała spotkać się kobieta. Zostali przesłuchani i twierdzili, że dziewczyna była bardzo pijana, dlatego zabrali ją do domu jednego z nich, by mogła poczuć się lepiej. 32-latek z Bangladeszu stwierdził natomiast, że odbył z kobietą stosunek płciowy, na który wyraziła ona zgodę. Później, według jego relacji, miał zostawić 27-latkę w pobliżu jej domu.

Nowe ślady ws. zaginięcia 27-letniej Polki na greckiej wyspie Kos

W pokoju, gdzie według relacji 32-latka miał udać się z Polką, nie znaleziono żadnych śladów. Ojciec Anastazji twierdzi, że "pewnie jej tam nie było". - Policja poinformowała nas, że ślady obecności córki znaleziono za to w zupełnie innym miejscu - dodał mężczyzna i podkreślił, że ma nadzieję, że jego dziecku nic nie jest. - Wszyscy odchodzimy od zmysłów, ale musimy wierzyć, że niebawem Anastazja się odnajdzie cała i zdrowa.

Polskie MSZ o zaginięciu Anastazji z Polski

Jak podaje Wirtualna Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało portalowi oświadczenie. "Konsul w Atenach pozostaje w stałym kontakcie z miejscowymi służbami prowadzącymi poszukiwania oraz rodziną zaginionej osoby" - podkreślono. Resort dodał, że nie udziela jednak szczegółowych informacji w sprawie z uwagi na dobro śledztwa.

Tajemnicze zaginięcie Polki na greckiej wyspie Kos. Media: Znaleziono jej telefon

Anastazja ma około 169 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy i piwne oczy. Na dłoni posiada świeże poparzenie. W poniedziałek miała na sobie różową sukienkę w kwiaty i niebieskie okulary przeciwsłoneczne. Miała przy sobie także srebrny plecak. Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionej 27-latki, proszone są o zgłoszenie się na policję pod numerem: +302242024444, kontakt z Centrum Poszukiwań Osób zaginionych Itaka: +48 22 654 70 70 lub pod numerem alarmowym 112.