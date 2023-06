IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Wydano żółte alerty dla ośmiu województw

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

W niedzielę 18 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Żółte alerty obejmują osiem województw. Obowiązują one w środkowo-wschodniej Polsce, w pasie od województwa warmińsko-mazurskiego na północy, przez Mazowsze i Świętokrzyskie, po województwa podkarpackie i małopolskie na wschodzie kraju. Dotyczą także kilku powiatów położonych we wschodniej części województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego oraz na zachodzie Lubelszczyzny. Objęte ostrzeżeniami regiony można zobaczyć na mapce zamieszczonej na Twitterze IMGW.

Pogoda w niedzielę. IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Żółte alerty

Po południu na wskazanym obszarze kraju mogą wystąpić burze. Będą im towarzyszyć silne opady deszczu i porywisty wiatr. Jego prędkość może dochodzić do 60 kilometrów na godzinę. Miejscami może też spaść grad. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 12 do 20.

Jak czytamy na stronie lowcyburz.pl, na terenie objętym ostrzeżeniami, "burze będą łączyć się w formacje wielokomórkowe, przynosząc miejscami zagrożenie silnymi opadami deszczu rzędu 20-35 mm, prowadzącymi nawet do punktowych podtopień (szczególnie w przypadku obszarów miejskich). W tym obszarze w ciągu dnia nie jest wykluczona aktualizacja prognozy do 1.stopnia zagrożenia, związanego z intensywnymi opadami deszczu związanymi z burzami". Jak przekazuje serwis, burze mają przemieszczać się z zachodu na wschód, ale niektóre będą występowały jedynie lokalnie. Według prognoz serwisu, do najsilniejszych zjawisk pogodowych ma dochodzić wczesnym popołudniem. Im bliżej wieczora, tym opady będą słabsze, a burze będą zanikać, choć mogą miejscami występować również w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Jak przekazuje IMGW, w niedzielę w Polsce prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem ok. 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h.

