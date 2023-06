Zobacz wideo Minuta ciszy w Sejmie ku pamięci zmarłych kobiet. Rządzący nawet nie wstali

34-letnia kobieta trafiła do szpitala w Świeciu, w województwie kujawsko-pomorskim 29 maja. Jej partner Rafał Szymański w rozmowie z "Interwencją" wyjaśniał, że obudziła go w nocy, krwawiła. - Pogotowie przyjechało dość szybko, w dziesięć minut. Odprowadziłem ją, to na własnych nogach weszła do karetki - relacjonował. Lekarze potwierdzili, że ciąża obumarła i zadecydowali o pilnej operacji. W jej trakcie kobieta zmarła. Osierociła sześcioro dzieci - dwoje wspólnych z aktualnym partnerem i czworo z poprzedniego związku.

"Interwencja": Nie żyje 34-latka, która była w siódmym miesiącu ciąży. Zostawiła sześcioro dzieci

Wszystkie dzieci są pod opieką Rafała Szymańskiego. Mężczyzna od ośmiu lat tworzył ze zmarłą kobietą związek i razem wychowywali wspólne córki w wieku dwóch i czterech lat oraz czterech synów z jej poprzedniego małżeństwa. Z reportażu "Interwencji" dowiadujemy się, że dzieci chcą z nim zostać. Wójt gminy Bukowiec Adam Licznerski podkreślił, że śmierć 34-latki "to ogromna tragedia". - Sześcioro sierot i pan Szymański, który próbuje podjąć opiekę nad całą szóstką. Byłoby to dobre rozwiązanie - zapewnił. Partner zmarłej zapewnia, że zrobi wszystko, żeby warunki mieszkaniowe nie były przeszkodą w uzyskaniu praw do opieki nad chłopcami.

Teraz najważniejsze, żeby mi prawa przyznali do nich. Bo jak mi praw nie przyznają do nich, to się będzie trzeba rozejść jakoś. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie mam pojęcia. Chłopaki chcą być ze mną

- zaznaczył. Prokuratura rejonowa w Świeciu prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci kobiety. - Na razie nie ma mowy o jakimś błędzie medycznym. Oczekujemy na kompleksową opinię zakładu medycyny sądowej, żeby ustalić, co było przyczyną śmierci pani Krystyny - mówił prokurator Janusz Borucki.

