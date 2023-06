W połowie maja w "Szkle kontaktowym" emitowanym na antenie TVN24 Krzysztof Daukszewicz, nawiązując do szyderstw Jarosława Kaczyńskiego z osób transpłciowych, "zażartował", pytając "jakiej dziś jest płci" Piotr Jacoń, który właśnie pojawił się na ekranie, by zapowiedzieć wiadomości. Dziennikarz, ojciec transpłciowej córki, jest znany z zaangażowanie w walkę o prawa osób trans.

Krzysztof Daukszewicz nie wróci do TVN24. "Jeśli tak ma przebiegać nauka tolerancji"

W piątek 16 czerwca Daukszewicz opublikował wpis na Facebooku, w którym poinformował, że postanowił nie wrócić do "Szkła kontaktowego". "Doceniam rękę wyciągniętą do mnie przez TVN, dziękuję Tomkowi Sianeckiemu i moim Kolegom za wsparcie, ale uważam, że po tym, co przeżyłem ja i moja rodzina w ciągu ostatnich tygodni, nic już nie będzie takie samo" - stwierdził.

Satyryk na wstępie postanowił przypomnieć, że w przeszłości napisał piosenkę w obronie osób LGBT+ - "Balladę o wyklętych kredkach", a także "Osiemdziesiąt radiowozów". "Śpiewam je na koncertach i to właśnie osoby ze społeczności LGBT, pierwsze dzwoniły do mnie z dobrym słowem, gdy zacząłem być hejtowany" - napisał.

"Zarzucano mi, że zażartowałem z Piotra Jaconia mówiąc, 'jaką on ma dzisiaj płeć', a ja trawestowałem słowa Kaczyńskiego. To była gafa, za którą od razu przeprosiłem. Nie miałem złych intencji. Piotr Jacoń nie uznał, jak mówił 'pokątnych' przeprosin, ale jak miałem to zrobić? Poszedłem po programie i przeprosiłem. Później, gdy dzwonił do mnie, szybko okazało się, że nie dzwoni, by zażegnać konflikt, tylko napisać na internecie następny manifest. I mam niestety nieodparte wrażenie, że sam się na swój krzyż wdrapał, bo nikt go tam nie powiesił. A już na pewno nie ja, ani moja rodzina, która nie może się pozbierać po hejcie, na który nas skazał. I mam także nieodparte wrażenie, że z ofiary zamienił się dość szybko w kata, i że ma to gdzieś" - stwierdził satyryk i dodał smutno: "Jeśli tak ma przebiegać nauka tolerancji, to ja w czymś takim nie zamierzam uczestniczyć".

Jacoń, który usłyszał pytanie satyryka, spuścił głowę, westchnął i krótko zapowiedział wiadomości. Tomasz Sianecki stwierdził, że "jakiś taki strasznie zasadniczy był pan Piotr", natomiast Daukszewicz rzucił pod nosem: - Chyba ja pier***ąłem głupotę. W kolejnym wydaniu programu Sianecki przeprosił za słowa Dakszewicza. - Głupie słowa padły. Chcę przeprosić za te słowa Piotra Jaconia, całe środowisko LGBTQ+, ich rodziny, znajomych, przyjaciół. Przepraszam też pana Dominika Tarczyńskiego, który poczuł się, i słusznie, święcie oburzony. Szkoda, że do tego oburzenia nie dołączyli też prezydent Duda, pan minister Czarnek i prezes Jarosław Kaczyński, dlatego, że oni też powinni wiedzieć, że każde wykluczenie, czy dotyczy osób transpłciowych, czy nieheteronormatywnych, czy też osób z niepełnosprawnościami, czy też dzieci z in vitro to coś bardzo złego. My to wiemy i mówię takie płynące z serca i najbardziej szczere słowo "przepraszam" - mówił Sianecki.

Piotr Jacoń na gali: Zostawcie nasze tęczowe dzieci w świętym spokoju

Do słów męża odniosła się później Violetta Ozminkowski-Daukszewicz. "Stała się straszna rzecz, bo ból jest bólem, nawet jeśli Krzyś jest ostatnim człowiekiem na kuli ziemskiej, który chciałby Panu Piotrowi Jaconiowi i jego rodzinie go zadać" - pisała.

Piotr Jacoń także odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. "Zapamiętajcie moją twarz. To twarz wk***ienia i bezradności. A także dylematu: jak wytłumaczyć rodzinie, która rechocze w najlepsze z kolejnego kawału wąsatego wuja, skąd mam w oczach łzy? Jak to zrobić, żeby nie usłyszeć, że jak zwykle psuję dobrą zabawę i że przesadzam?" - zastanawiał się we wpisie.