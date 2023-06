Ksiądz oskarżany o pedofilię przebywa w ośrodku z Ukrainkami i ich dziećmi. "Drogie panie, to pedofil"

Ksiądz Rafał K. został skazany nieprawomocnym wyrokiem sądu w czerwcu 2022 roku na 3 lata pozbawienia wolności oraz 10 tysięcy złotych grzywny dla dwóch ofiar. "Decyzji sądu nie zaakceptował prokurator i wniósł apelację. Powód? Śledczy uważają, że poszkodowanych jest więcej - mówią o dziesięciu osobach i wyrok jest zbyt niski. Apelację uwzględnił sąd okręgowy i sprawa wróciła na wokandę" - donosi "Gazeta Wyborcza".

W 2021 roku wyszło na jaw, że ksiądz zapraszał młodych chłopców do domu obok parafii św. Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. - Kazał się rozebrać do naga i położyć. Później wszędzie dotykał. Zakrywał mi oczy i kazał się masturbować. Tłumaczył, że musi zmierzyć członek we wzwodzie i potem w stanie spoczynku. Miał do tego miarę. Dotykał też jąder i penetrował odbyt, rzekomo w celu badania prostaty - mówił podczas zeznań jeden z poszkodowanych. Wobec Rafała K. rozpoczął się także drugi proces w maju. Jego obrońca domaga się uniewinnienia. Obecnie przebywa on na wolności. "I okazuje się, że najpewniej tam, gdzie są dzieci. Ustaliła to bydgoszczanka mieszkająca w dzielnicy Piaski na obrzeżach Bydgoszczy" - pisze "GW".

Pani Magdalena o Rafale K.: Próbuje się maskować, chodzi po cywilnemu

"Doskonale wiem, jak wygląda Rafał K., wychował się na moim osiedlu, mąż i ja chodziliśmy z nim do tej samej podstawówki. Mimo że próbuje się maskować: chodzi po cywilnemu, bez koloratki, często nosi czapeczkę z daszkiem, ciemne okulary, nie mam żadnych wątpliwości, że to on" - mówi Magdalena, cytowana przez dziennik.

Jak dodała, ustaleń jej i jej męża, Rafał K. przebywa obecnie w domu rekolekcyjnym wraz z Ukrainkami i ich dziećmi. "To nie do pomyślenia, by człowieka, który już jeden wyrok za pedofilię usłyszał, lokować w takim miejscu. Wiem, że prawnie sytuacja jest czysta, bo wyrok nieprawomocny. Ale etycznie? Przecież to bagno!" - stwierdziła Magdalena. Kobieta udała się do ośrodka i przerwała spotkanie, pokazując zdjęcie księdza. "Drogie panie, to najpewniej pedofil. Kobiety potwierdziły, że go widują. Były przerażone. Ich dzieci na kocykach bawią się przed domem" - opisywała Magdalena.

Kanclerz kurii: Otrzymał szczegółowe instrukcje i pouczenie dotyczące pobytu w Domu Rekolekcyjnym

"Gazeta Wyborcza" spytała o sprawę rzecznika diecezji bydgoskiej ks. Marcina Jiersa. Ten odparł, że "nie ma aktualnej wiedzy o miejscu pobytu księdza". Podał za to numer do kanclerza kurii, ks. Grzegorza Nowaka, jednak ten nie odbierał telefonu. Otrzymano natomiast wiadomość mailową, że wobec ks. Rafała K. toczą się dwa postępowania - watykańskie i cywilne, a on sam ma zakaz sprawowania funkcji kapłańskich.