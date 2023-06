Parada Równości ruszyła ulicami Warszawy. "Wróżymy równość i piękność"

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną" (Na odległość)

Parada Równości ruszyła w sobotę 17 czerwca o godzinie 14:00. Jednak już od 11:00 otwarto Miasteczko Równości w parku Świętokrzyskim, gdzie będą trwały imprezy do późnych godzin wieczornych. "Tegoroczna Parada dedykowana jest prawom osób transpłciowych. Dostęp do procedury uzgodnienia płci wolnej od poniżania i refundowanej, ściganie aktów nienawiści, realna walka z dyskryminacją osób transpłciowych - bez tego nie możemy mówić o prawach człowieka ani o państwie zapewniającym każdemu godność. Parada będzie iść po realizację tych postulatów aż do ich zrealizowania - wierzymy, że nastąpi ono jak najszybciej" - przekazali organizatorzy.

Tuż przed rozpoczęciem parady głos zabrał prezydent Warszawy. - Wzajemne wspieranie się jest niesłychanie istotne. Są tacy, co próbują oszukiwać i mamić polskie społeczeństwo, że różnorodność, że wolność, ze tolerancja to zagrożenie dla polskiej rodziny. Nie ma większego kłamstwa. To właśnie różnorodność, tolerancja, równe prawa dla wszystkich są gwarancja tego, że możemy zbudować otwarte i uśmiechnięte społeczeństwo - mówił Rafał Trzaskowski. - Wszyscy zawsze w Warszawie mogą czuć się bezpiecznie. Cała społeczność LGBT+ zawsze będzie bezpieczna w Warszawie - mówił prezydent stolicy, podkreślając, że zadaniem każdego samorządowca jest wspieranie wszystkich, których "populistyczna władza próbuje zepchnąć na margines".

Parada Równości w Warszawie. "Wróżymy równość i piękność"

Prezydent Warszawy zaprosił również w piątek na wydarzenie w swoich mediach społecznościowych. "W sobotę o 14.00 znów widzimy się na ulicach stolicy. Z uśmiechami na twarzach. Z tolerancją, szacunkiem i równością na sztandarach i w sercach. Bo Warszawa jest dla wszystkich. Do zobaczenia na Paradzie Równości!" - napisał Rafał Trzaskowski.

Parada Równości w Warszawie. Trasa marszu

Sobotni marsz wyruszy spod stacji metra Świętokrzyska, przejdzie ulicami Marszałkowską i Waryńskiego do stacji metra Politechnika. Następnie trasa prowadzi aleją Armii Ludowej i potem kolejno: wzdłuż Pola Mokotowskiego, al. Niepodległości w stronę Pałacu Kultury i Nauki, ul. Chałubińskiego, al. Jana Pawła II oraz rondem ONZ w kierunku ul. Świętokrzyskiej.

Trasa Parady Równości 2023 Fot. Parada Równości/Facebook

O godzinie 19.30 w Kinotece w Pałacu Kultury i Nauki odbędzie się maraton filmowy. Z kolei o godzinie 19:00 organizatorzy zapraszają na oficjalną imprezę do klubu Lunapark znajdującego się na Saskiej Kępie nad Wisłą. Parada Równości przejdzie ulicami Warszawy już po raz dwudziesty drugi.

