Po śmierci Izabeli z Pszczyny przeprowadzono szkolenie. Zgłosiło się na nie 19 lekarzy

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec był gościem programu "Jeden na jeden" TVN24. Po śmierci 33-letniej Doroty w szpitalu w Nowym Targu trwa dyskusja na temat możliwości terminacji ciąży w polskich szpitalach.

"Jak podaje należący do 'Gościa Niedzielnego' portal Wiara.pl, część polskich szpitali, które noszą imię papieża Polaka, miała na polecenie kurii podpisywać, przynajmniej w pierwszych latach XXI w., zobowiązania dotyczące niewykonywania aborcji na swoim terenie. Pod takim warunkiem ta wyrażała zgodę na nadanie szpitalowi imienia Jana Pawła II" - pisała "Gazeta Wyborcza". Okazuje się, że naszym kraju placówek imienia Jana Pawła II jest wiele. Jeszcze więcej tych, w których znajdują się relikwie świętych. Ich listę przedstawialiśmy w tekście: "Nie tylko w Nowym Targu. Relikwie świętych są w szpitalach w całym kraju".

Rzecznik Praw Pacjenta komentuje nowe oświadczenie szpitala ws. śmierci 33-letniej Doroty i apeluje o zgłaszanie nieprawidłowości

Bartłomiej Chmielowiec przyznał, że zapoznał się z nowym oświadczeniem szpitala, w którym pod koniec maja zmarła 33-letnia Dorota. Przypomnijmy, że placówka stwierdziła w nim m.in., że "pacjentka przez cały pobyt była otaczana opieką i troską ze strony pracowników. Była również informowana o stanie zdrowia swoim i dziecka. Rozumiała sytuację, jako osoba zawodowo związana ze środowiskiem medycznym". - W mojej ocenie doszło do naruszenia szeregu praw pacjenta, w tym tych najważniejszych: do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i z należytą starannością - powiedział Chmielowiec i dodał

Chmielowiec przyznał także, że wcześniej nie było sygnałów o nieprawidłowościach w szpitalu w Nowym Targu. - Stąd też mój apel o to, aby w każdej sytuacji pacjentki i ich najbliżsi zgłaszali nam wszelkie nieprawidłowości związane z opieką okołoporodową - dodał.

Rzecznik Praw Pacjenta powiedział, że po śmierci Izabeli z Pszczyny w 2021 roku przeprowadzone zostało szkolenie z profesorem Wielgosiem. - Zaprosiliśmy lekarzy z całej Polski, szkolenie oczywiście było bezpłatne i niech pan zgadnie, panie redaktorze, ilu lekarzy stawiło się na to szkolenie. Dziewiętnastu - przekazał Chmielowiec. Przypomnijmy, że sami ginekolodzy twierdzą, że "obecnie prowadzona kampania przedwczesnych osądów jest zjawiskiem absurdalnym, (...) nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością i rzetelną dyskusją i nosi znamiona linczu publicznego".

- To może trzeba było zorganizować obowiązkowe szkolenie, wiedząc, jak ważna to jest sprawa? - dopytywał na słowa Chmielowca prowadzący Marcin Zaborski. Rzecznik uznał, że takich możliwości nie ma, ale "to też jest informacja dla Naczelnej Izby Lekarskiej, środowiska lekarskiego, aby tutaj podjąć działania". Dodał także, że po pracach zespołu powołanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich placówek szpitalnych. - Nie będzie obowiązkowe, ale zamierzamy publicznie informować opinię publiczną o tym, które placówki medyczne nie skorzystały z zaproszenia - podkreślił.

Czy polscy ginekolodzy są przygotowani do zabiegów aborcji? Rzecznik Praw Pacjenta: Powinni być

Prowadzący program zastanawiał się, czy "każdy ginekolog w Polsce jest przygotowany do przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży". - Powinien być - odpowiedział mu Chmielowiec, przyznając jednak, że nie wie, czy w rzeczywistości tak jest. Prowadzący pokazał wtedy materiał, w którym wicedyrektorka szpitala w Oleśnicy Gizela Jagielska przyznała, że takich kwestii musiała nauczyć się sama, bo nie miała ich w swoim programie nauczania i z tego, co wie, nadal ich nie ma - także podczas robienia specjalizacji z ginekologii i położnictwa.

- Ta informacja oczywiście pojawiała się przestrzeni publicznej. Wiem, że obecnie Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowymi kształtami, jeśli chodzi o kwestie związane z nauczaniem. To nauczanie ma być bardziej upraktycznione - stwierdził Rzecznik Praw Pacjenta. - My zwracaliśmy uwagę w ministerstwie, żeby te standardy kształcenia były bardziej upraktycznione. Trwają prace nad nowymi programami, jeśli chodzi o kształcenie - mówił.

Gdy prowadzący dopytywał, na jakim etapie są wspomniane prace, Chmielowiec odpowiedział, że "są na ukończeniu". Dopytywany natomiast o to, kiedy zwracał uwagę w resorcie zdrowia na taką potrzebę, stwierdził: - Wydaje mi się, że było to w zeszłym roku.

Będąca w piątym miesiącu ciąży 33-letnia Dorota zmarła podczas pobytu w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie) w nocy z 23 na 24 maja. Pełnomocniczka rodziny zmarłej, mec. Joanna Budzowska, stwierdziła, że kobietę "pozbawiono prawa wyboru, prawa decyzji o tym, czy chce ryzykować swoim życiem, czy też zdecyduje się na terminację ciąży na tym etapie".