W nocy z 23 na 24 maja doszło do tragedii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie). 33-letnia Dorota zmarła z powodu wstrząsu septycznego, będąc w piątym miesiącu ciąży. Według rodziny i adwokatki prowadzącej sprawę, lekarze, mimo zagrożenia życia kobiety, nie zdecydowali się na przeprowadzenie zabiegu aborcji.

O śmierci 33-letniej Doroty wypowiedziała się w rozmowie z Wirtualną Polską jej kuzynka i przyjaciółka, a także psychoterapeutka, Ilona Adamczyk. - Tyle razy sobie mówiłyśmy: "a to się spotkamy na żywo i wtedy pogadamy". I teraz mam ogromne wyrzuty sumienia - mowiła Adamczyk. Jak dodała, ostatnie pół roku było ciężkie dla Doroty z uwagi na śmierć jej taty, która miała miejsce w styczniu tego roku. - Mama [Doroty - red.] jeszcze nie zakończyła żałoby po mężu, a tu nagle przeżywa stratę córki i wnuka - powiedziała kuzynka 33-latki.

Kuzynka Doroty: Szpital nie uprzedził rodziny, że sytuacja może zakończyć zakażeniem czy wcześniejszym obumarciem płodu

Pani Ilona powiedziała w rozmowie z WP, że rodzina robi wszystko, "żeby dowiedzieć się, co dokładnie się stało i dlaczego Dorota zmarła". - Bardzo nie podoba nam się to, jakie kroki podejmuje szpital. Chociażby te ich kondolencje złożone po czasie - bo przecież dopiero w czwartek 15 czerwca opublikowali oświadczenie. Nie podoba nam się, że twierdzą, że udzielono nam pomocy psychologicznej, bo w rzeczywistości tego nie zrobiono - opisywała.

Jak dodała, ma poczucie, "jakby teraz szpital zwalał winę na pacjentkę". W kontekście szpitala Adamczyk stwierdziła, że brakuje im "przyzwoitości i uczciwości". - W środę na proteście w Nowym Targu mamę Doroty dopadli dziennikarze. Powiedziała, że nikt jej nie złożył kondolencji, nikt nie wyraził współczucia. To poszło chyba w transmisji na żywo. I po chwili pojawiły się kondolencje na stronie szpitala. Po trzech tygodniach od śmierci Doroty! - mówiła kuzynka zmarłej 33-latki, dodając, że ma ogromny żal, że "nie poinformowano pacjentki i rodziny o tym, jakie mogą być konsekwencje utrzymania ciąży przy totalnym bezwodziu".

- Dorota na bieżąco omawiała swoją sytuację z mężem i z mamą. To dwie kluczowe osoby, które wiedziały krok po kroku, co tam się dzieje. I nie podawano im żadnych rokowań. Powiedziano im tylko, że Dorota ma zachować reżim łóżkowy do samego porodu i że ten poród może się skończyć po prostu wcześniej. Że nie ma szansy na to, żeby dotrzymała do 40. tygodnia. To była jedyna informacja, którą im podano. Nie uprzedzono ich, że to się może zakończyć zakażeniem czy wcześniejszym obumarciem płodu - stwierdziła pani Ilona, dodając, że "jeśli kobieta w ciąży trafia na oddział w takiej sytuacji jak Dorota, lekarze powinni z nią usiąść i uczciwie omówić, jakie są zagrożenia, ryzyko i ewentualne konsekwencje".

Ferenc o sprawie Doroty: "Prawo wręcz obligowało lekarzy, aby jej pomóc"

Przyjaciółka 33-letniej Doroty o słowach Kaczyńskiego: "Partią rządzi człowiek, który nienawidzi kobiet"

- Kobieta również powinna mieć prawo decyzji, zwłaszcza przy ciąży, która staje się ciążą powikłaną nagle. Bo gdyby Dorota wiedziała o tym od początku, to wtedy z pełną świadomością mogłaby rozważać i decydować: czy donosić, czy farmakologicznie wywołać poronienie, czy też poprzez cesarskie cięcie, czy za wszelką cenę chce ratować płód i tym samym wyraża zgodę na to, żeby umrzeć - powiedziała w rozmowie z WP.

Adamczyk została również zapytana o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że cała sytuacja to oszustwo, propagandowe nadużycie oraz "urojona rzeczywistość". - Długo by się doktoryzować nad psychiką / konstrukcją psychiczną tego pana. Mówię to jako psychoterapeutka - odpowiada Ilona Adamczyk. - Ideologicznie ten człowiek reprezentuje poglądy jakiejś niszy, ale usilnie próbuje narzucić je większości. Przekształcić demokrację w jakiś inny reżim, który mnie kojarzy się z Koreą Północną. Niebawem wszyscy będziemy pod ich dyktando działać, w tym nawet jeść. Na każdym kroku próbują pozbawiać ludzi samodzielnego myślenia i decydowania o sobie - dodała, mówiąc, że "partią rządzi człowiek, który nienawidzi kobiet". Całą rozmowę można przeczytać pod tym linkiem.

Katarzyna ze szpitala, w którym zmarła 33-letnia Dorota: To mogłam być ja

Mąż Doroty: Nie pozwalano nam dotykać brzucha, aby nie wywołać skurczów

Jak mówił Marcin, mąż 33-letniej Doroty w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", "pielęgniarki kazały jej leżeć z nogami powyżej głowy, bo twierdziły, że dzięki temu wody mogą napłynąć". - Personel nie pozwalał nam dotykać brzucha, aby nie wywołać skurczów. Opowiadano nam historię o kobiecie, której w 24. tygodniu ciąży odeszły wody płodowe, ale urodziła zdrowe dziecko w 35. tygodniu ciąży - opowiada pan Marcin. Personel nie pozwolił kobiecie wstawać do toalety. Mama Doroty z kolei musiała pytać pielęgniarki, czy 33-latka może usiąść, aby na przykład zjeść posiłek.

Bliscy kobiety z kolei mówili: - Dla nas to był szok, z którego nie możemy się pozbierać. Rodzina jest w rozpaczy - powiedziała krewna kobiety. Jak mówiła, Dorota "chciała dziecko, ale nie za wszelką cenę". - Chciała żyć i gdyby ktoś ją o to zapytał, to ona mogłaby dzisiaj żyć. Nie możemy pogodzić się z tą śmiercią - podkreśliła kobieta w rozmowie z "Faktem".