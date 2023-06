Pogoda na weekend. Gdzie zagrzmi? IMGW wydał alerty. Kolejny tydzień przyniesie upały

Jak powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron, w czasie burzy może spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. W niedzielę strefa opadów przesunie się nad wschodnią część Polski.

Pogoda na weekend. "Niedziela będzie najładniejszym dniem". Kolejny tydzień przyniesie upały

- Niedziela będzie najładniejszym dniem, zwłaszcza na zachodzie i południowym zachodzie. Na południowym zachodzie już nie powinno padać, tam sporo słońca. Z kolei na wschodzie i na północy mogą występować przelotne opady deszczu i burze - mówił Jakub Gawron.

Synoptyk dodał, że zarówno w sobotę jak i niedzielę weekend najcieplejszy będzie na zachodzie kraju. - Temperatura przez cały weekend będzie wyrównana i wyniesie od 17 do 20 stopni w rejonie Polski południowo-wschodniej, do 24-26 stopni na zachodzie - mówił Gawron. Początek przyszłego tygodnia ma być dużo cieplejszy. Prognozowany jest powrót upału. We wtorek na zachodzie temperatura może wzrosnąć do 32 stopni.

Do Polski niebawem dotrze "pióropusz gorąca". Na termometrach 35 stopni

Gdzie jest burza? Synoptycy ostrzegają przed wyładowaniami w weekend

Jak przekazali synoptycy na profilu Burza-Alert-IMGW na Facebooku, w sobotę burze "najbardziej prawdopodobne będą na obszarze Polski zachodniej i północno-zachodniej, na Dolnym Śląsku oraz na Podlasiu i Suwalszczyźnie". Wyładowania mogą zacząć tworzyć się już koło południa.

Synoptycy z instytutu wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla następujących województw:

opolskiego (częściowo);

dolnośląskiego (częściowo);

lubuskiego;

zachodniopomorskiego (częściowo);

wielkopolskiego (częściowo);

pomorskiego (częściowo);

kujawsko-pomorskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami grad" - czytamy w komunikacie. Synoptycy ostrzegają także przed intensywnymi opadami deszczu w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim.

Z soboty na niedzielę burze możliwe będą "głównie w pierwszej połowie nocy". "Będą występowały w postaci pojedynczych, rozproszonych komórek z opadami do 10-15 mm i porywami wiatru około 50-60 km/h" - podają synoptycy w kolejnym komunikacie na Facebooku.