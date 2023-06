Nie jesteśmy tacy sami jak reszta społeczeństwa. Bo nie mamy praw, które nam się należą

"Duma" w znaczeniu, które kilka lat temu jako tęczowa społeczność wyłowiliśmy prosto ze Stanów lat 70., duma jako pride, w ogóle nie istnieje w innych słowiańskich językach. Jest nazwana, oczywiście, ale nie tym, ani podobnie brzmiącym słowem. Duma może być zadumana, dumająca, radząca i ta rządząca w Rosji. Ale "duma" jako poczucie dumy, rozpierająca, z której można pękać, jest tylko polska i nie do końca wiadomo, skąd się właściwie wzięła.

Nazwana wprost tęczowa duma przyszła do nas później, niż jej świadectwa. Byliśmy dumni, zanim zaczęliśmy tę dumę nazywać. Pierwsza polska tęczowa manifestacja z 1993 roku nie mówiła wprost o dumie, mówiła o prawie do miłości. Pierwszy marsz w 2001 roku, zamiast tłumaczyć zachodnie Gay Pride dosłownie, został nazwany paradą – właśnie po to, żeby od dumy odsunąć się w stronę bardziej ogólnej, mniej kontrowersyjnej, może nieco mglistej, ale wciąż przełomowo odważnej w tym czasie równości.

Duma w kontekście LGBT+ jest w języku polskim zupełnie nowa, ale stała się tak popularną, szczególnie w czerwcu, czyli Miesiącu Dumy, że momentami kompletnie traci sens. Dlatego cieszę się, że jednak staramy się o niej rozmawiać i dociekać, co się właściwie pod tym hasłem kryje.

Nie chcę, żeby duma w Polsce stała się przezroczystą kalką. Pytanie o nią już od kilku lat powtarza się na tyle często, że zdarza mi się brać głębszy wdech przed odpowiedzią. "Czym jest dla ciebie duma?", "Co oznacza duma w kontekście LGBT+?", czasem trochę mniej przyjemnie: "Z czego tu w ogóle być dumnym?".

Mimo to duma wskoczyła w nasz LGBT-owy słownik na stałe. Bo im jest ciężej, tym bardziej jej potrzebujemy.

15. Wrocławski Marsz Równości Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Wyborcza.pl

Nie jesteśmy tacy sami jak reszta społeczeństwa

I chociaż moja duma jest inna niż duma osoby obok mnie, bo tak już z dumami bywa, że każdy ma swoją, to wciąż łączy te nasze dumy kilka wspólnych cech. Jedną z nich jest odwaga.

Postulaty polskiej społeczności LGBT+ zmieniały się na przestrzeni lat. Walka z brakiem akceptacji i społecznym wykluczeniem urosła o walkę z brakiem równych praw, ochrony i szacunku – nie od otoczenia, ale od państwa, które budujemy dokładnie tak samo, jak każda inna osoba w Polsce. W każdym momencie tej walki stała za nią odwaga.

Nudne słowa takie jak "emancypacja" albo "samoświadomość" czasem ciężko zastąpić innymi. Musiałyśmy się wyemancypować, żeby przestać mówić, że jesteśmy tacy sami. Zrozumieć, że w byciu innymi i we wspólnych doświadczeniach nie tylko nie ma nic złego, ale że to stamtąd możemy czerpać naszą siłę. Dużej odwagi wymaga powiedzenie głośno, że nie jesteśmy tacy sami jak reszta społeczeństwa. A nie jesteśmy, bo choćbyśmy wiedli najzwyczajniejsze życia, to różni nas od niej coś, czemu nie da się zaprzeczyć – brak praw, które po prostu nam się należą.

10 lat temu nie istniała "równość małżeńska". Były "śluby dla gejów"

Moja własna duma jest dumą z tego, że nadal jestem. Nadal działam, nadal mówię, rozmawiam z politykami, protestuję, tłumaczę, edukuję, żądam. Mam poczucie dumy ze związku, który tworzę razem z moją ukochaną od 16 lat, który jest dla mnie domem, naszym bezpiecznym kawałkiem świata, mimo trudności, braku ochrony ze strony państwa, politycznych nagonek, wyzwisk, ataków i gróźb śmierci. Czuję dumę, kiedy myślę o tym, ile udało nam się zdziałać w pracy aktywistycznej, w naszym stowarzyszeniu i kiedy przypominam sobie, że w 2013 roku nikt w Polsce nie wiedział, czym jest równość małżeńska, bo to sformułowanie po prostu nie istniało. Pamiętam, jak zastanawialiśmy się nad tym, jak ten postulat właściwie przetłumaczyć, jak go nazwać – równość małżeństw, równość dla małżeństw, a może równe małżeństwa? W dyskursie publicznym, kiedy pojawiał się temat tego, co działo się na Zachodzie, mówiło się o "ślubach dla gejów". I chociaż określenie "równość małżeńska" nie istniało, to przecież sama instytucja już wtedy była nam potrzebna. Jak duma, której przez wiele lat nie nazywaliśmy dumą.

Zresztą żądanie równości małżeńskiej też obudziło się w naszym stowarzyszeniu dzięki dumie. Kiedy prawicowi politycy podczas kolejnej sejmowej dyskusji o którymś z kolei przepadającym projekcie związków partnerskich straszyli "gejowskimi ślubami", powiedzieliśmy "stop". Szliśmy ostrożnie i metodą małych kroków, by nikogo nie urazić, a i tak kończyliśmy na odkręcaniu kłamstw o krzywdzeniu dzieci przez "jałowe związki" osób niehetero. Dlatego dumnie otworzyliśmy przyłbicę i zaczęliśmy walczyć o pełną równość.

Od tego małżeńskiego słowotwórstwa minęło już 10 lat. W tym czasie w prawie nie zmieniło się wiele, ale nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy naszego prawa do tworzenia rodziny, godnej opieki zdrowotnej i ochrony zapewnionej przez państwo nie mogą powiedzieć, że stoimy w miejscu. Młodzi, dumni ludzie organizują się u siebie, w swoich miejscowościach. Zmieniamy język, zwiększamy widoczność, dzielimy się swoimi historiami i zyskujemy coraz więcej sojuszników. Poparcie dla naszych postulatów stale rośnie, chociaż za próbami szczucia na społeczność LGBT+ stoją wielki interes i wielkie pieniądze, które nieustannie próbują nas złamać. Marsze, nasze polskie pride’y, pojawiają się co i rusz w kolejnych miejscach na mapie – nie same z siebie, tylko ciężką pracą osób z krwi i kości, które śmiało idą przez ulice własnych miast. To ogrom pracy, lata historii, wiele żyć, które spędza się na walce i czekaniu. To też jest powód do dumy.

PiS zaatakuje osoby LGBT+. Chce łączyć opozycję z "seksualizacją dzieci"

Wieczna droga pod prąd dla siebie, w imię swojego życia, potrafi niszczyć, wypalać i wycieńczać. Nie tylko osoby, które działają aktywistycznie, ale nas wszystkie – wszystkie osoby queerowe, bo konieczność codziennej walki nie jest naszym wyborem, tylko zastaną rzeczywistością. Siła i odwaga, które pokazujemy każdego dnia, po prostu wstając z łóżka, patrząc w lustro, śmiejąc się i żyjąc, to dla mnie niezwykły skarb i prawdziwy sens, który kryje się pod magicznym hasłem "dumy".



***



Ola Kaczorek - osoba współprzewodnicząca Stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza. Organizacja działa na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. Cel to umożliwienie zawierania małżeństw wszystkim osobom bez względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.