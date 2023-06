Tajemnicze zaginięcie Polki na greckiej wyspie Kos. W sprawę zamieszanych jest pięciu obcokrajowców

Anastazja Rubińska od miesiąca mieszka w Grecji, gdzie pracuje w jednym z hoteli na wyspie Kos. Jak poinformowały greckie media w miniony poniedziałek 27-letnia kobieta, korzystając z wolnego dnia, wybrała się na drinka. Jej chłopak, 28-letni Polak, który również zatrudniony jest w tym samym hotelu, tego dnia musiał pracować. To on jako ostatni rozmawiał z zaginioną w nocy 12 czerwca.

27-letnia Anastazja Rubińska zaginęła na greckiej wyspie Kos

Jak poinformował portal dimokratiki.gr zaginiona w poniedziałkową noc spotkała grupę pięciu mężczyzn pochodzących z Pakistanu i Bangladeszu. 27-latka spożywała z nimi alkohol. Około godziny 22:30 zadzwoniła do swojego chłopaka z informacją, że jest pijana i ktoś odwiezie ją do pokoju hotelowego na motocyklu. Niedługo później przesłała jednak do swojego partnera wiadomość z informacją o swojej lokalizacji. Kiedy mężczyzna zjawił się na miejscu, Anastazji już tam nie było. 28-latek próbował skontaktować się z dziewczyną, jednak jej telefon był wyłączony. O godzinie 23:30 zdołał jeszcze namierzyć urządzenie z pomocą specjalnej aplikacji. Odczytana lokalizacja była oddalona o 5,5 km od miejsca, które wcześniej wskazała Anastazja. Kiedy kobieta nie wróciła na noc do swojego pokoju, ani nie pojawiła się następnego ranka w pracy, 28-latek zgłosił jej zaginięcie na policję.

W trakcie śledztwa policja dotarła do pięciu mężczyzn, którzy byli podejrzani w sprawie zaginięcia 27-latki. Wszyscy zostali przesłuchani przez funkcjonariuszy. Według serwisu photothema.gr obcokrajowcy twierdzili, że spotkana przez nich dziewczyna była wieczorem bardzo pijana, dlatego zabrali ją do domu jednego z nich, żeby mogła poczuć się lepiej. W swoich najnowszych zeznaniach 32-latek z Bangladeszu przyznał także, że po dotarciu na miejsce uprawiał stosunek płciowy z zaginioną. Poinformował policję, że po wszystkim zostawił ją w pobliżu domu.

32-letni obywatel Bangladeszu aresztowany pod zarzutem porwania

Ustalenia policji wykazały jednak brak śladów obecności Polki w mieszkaniu mężczyzny. W środku znaleziono jednak bilet lotniczy do Włoch, który 32-latek zakupił po zaginięciu Anastazji. Policja uważa, że w ten sposób Banglijczyk chciał uciec z kraju. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem porwania 27-letniej Polki. Po tym jak funkcjonariusze zauważyli ślady zadrapań na ciele jednego z podejrzanych, zdecydowano się także na pobranie od wszystkich pięciu mężczyzn próbek DNA. Materiał genetyczny pozyskano także z pokoju hotelowego Anastazji. Obecnie policja prowadzi intensywne poszukiwania kobiety z wykorzystaniem dronów i specjalnie wyszkolonych psów, które przeczesują teren wyspy.

W Grecji zaginęła pochodząca z Wrocławia Anastazja Rubińska

Anastazja ma około 169 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy i piwne oczy. Na dłoni posiada świeże poparzenie. W poniedziałek miała na sobie różową sukienkę w kwiaty i niebieskie okulary przeciwsłoneczne. Miała przy sobie także srebrny plecak. Osoby, które posiadają informacje na temat zaginionej 27-latki, proszone są o zgłoszenie się na policję pod numerem: +302242024444, kontakt z Centrum Poszukiwań Osób zaginionych Itaka: +48 22 654 70 70 lub pod numerem alarmowym 112.