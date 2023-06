Burze i intensywne opady deszczu w Polsce. Alerty IMGW, ostrzega też RCB

W piątek od godzin południowych z południa nad Polskę zaczęła nasuwać się strefa opadów deszczu, które okresami mają natężenie umiarkowane. Z kolejnymi godzinami opady przesuwają się w kierunku północnym. Miejscami rozwinęły się jednak również komórki burzowe.

Pogoda. IMGW: Nad Polską pojawiły się burze. Możliwy grad

"Miejscami rozwijają się komórki burzowe. Opady deszczu mogą mieć natężenie do 10-15 mm/h, porywy wiatru do 50 km/h, nie można wykluczyć opadów małego gradu. W najbliższych godzinach aktywność burz będzie wzrastać, a natężenie opadów pozostanie na dotychczasowym poziomie" - przekazali po godz. 16 na Twitterze synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu opublikowało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga na burze z gradem i intensywne opady deszczu! IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla wschodniej i zachodniej Polski. Możemy się spodziewać opadów do 45 mm, a burzom może towarzyszyć wiatr w porywach do 70 km/h. Bądźcie ostrożni!" - czytamy w mediach społecznościowych.

Jakub Gawron z Centralnego Biura Prognoz IMGW na zachodzie w trakcie burz ma spaść do 20 mm deszczu, na wschodzie z kolei może to być nawet 30 mm. - Dodatkowo od południowego wschodu kraju wkroczyła strefa intensywnych opadów deszczu związana z frontem atmosferycznym. Ta strefa przemieszczać się będzie stopniowo znad Podkarpacia i Lubelszczyzny w kierunku Podlasia, wschodniej części województwa mazowieckiego oraz dalej w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego. W ciągu dnia ograniczy się jeszcze do woj. podkarpackiego i lubelskiego, i może w niej spaść do około 25 litrów deszczu na metr kwadratowy - poinformował synoptyk cytowany przez wp.pl za PAP.