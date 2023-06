Luizjana. 28-latka udawała 17-latkę, aby móc chodzić do szkoły. Chciała nauczyć się angielskiego

29 maja tego roku władze liceum w Boutte (miejscowości położonej niedaleko Nowego Orleanu w stanie Luizjana) powiadomiły policję, że do szkoły może uczęszczać dorosła osoba. Dyrekcja otrzymała bowiem informację, że uczennica, która według dokumentów miała mieć 17 lat, w rzeczywistości jest dwudziestokilkuletnią kobietą. W placówce wszczęto więc wewnętrzne dochodzenie, a następnie swoje ustalenia przekazano służbom.

28-latka uczęszczała do liceum, aby nauczyć się angielskiego

W czasie śledztwa policja ustaliła, że 18 czerwca ubiegłego roku 46-letnia Marta Elizeth Serrano-Alvarado zapisała do szkoły swoją córkę Marthę Jessenię Gutierrez-Serrano. W tym celu posłużyła się fałszywym paszportem i aktem urodzenia. Z dokumentów wynikało, że Martha ma 17 lat, choć w rzeczywistości ma 28 lat. Kobieta uczęszczała do Hahnville High School przez cały rok. Nie brała udziału w zajęciach dodatkowych. Pracownicy placówki nie zgłaszali też żadnych problemów związanych z Marthą. 28-latka korzystała z transportu szkolnego. Według funkcjonariuszy kobieta chodziła do szkoły, ponieważ chciała nauczyć się języka angielskiego.

Rankiem 14 czerwca policja z hrabstwa St. Charles Parish w stanie Luizjana przyjechała do domu kobiet. 28-latka i jej matka zostały aresztowane. Postawiono im zarzut fałszowania dokumentów. Służby przekazały, że 46-letnia zatrzymana przebywa w Stanach Zjednoczonych na podstawie nieważnej już wizy.

