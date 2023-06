Lewica z pakietem postulatów "Bezpieczna Polka". Apelują o poparcie opozycji jeszcze przed wyborami

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną" (Synu)

- Polki nie chcą się dłużej bać, nie chcą umierać w szpitalach i to bez względu na to, czy te szpitale noszą imię Jana Pawła II, czy nie. Polki nie chcą się dłużej bać ani lekarza, ani księdza, ani szefa, ani prawicowego polityka - rozpoczęła w piątek konferencję posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak dodała, "Polki chcą po prostu normalnie żyć, chcą być bezpieczne". Dlatego tez posłanki lewicy ogłosiły pakiet postulatów "Bezpieczna Polka". Dziemianowicz-Bąk zaapelowała też do opozycji o jasną deklarację poparcia pakietu jeszcze przed wyborami.

Lewica ogłosiła pakiet "Bezpieczna Polska" ma pomóc kobietom w ciąży

Posłanki Lewicy w ramach pakietu postulują 100 proc. refundację leków na antykoncepcję oraz powrót tabletek "dzień po" bez recepty. Pełna refundacja miałaby objąć również badania prenatalne, niezależnie od wieku i stanu zdrowia kobiety. Magdalena Biejat stwierdziła, że bezpieczna Polka "to taka, która jak zechce zajść w ciążę, będzie miała pewność, że będzie miała dostęp do wszelkich możliwych środków, żeby jej to umożliwić".

Dlatego kolejny postulat to refundacja zabiegów in vitro. W tej sprawie ustawę przygotowała posłanka Wanda Nowicka. Posłanki Lewicy złożyły również projekt ws. legalnej i bezpłatnej aborcji. - Bezpieczna Polka to taka Polka, która jak pomaga innej Polce w dokonaniu aborcji, to nie czuje się niebezpiecznie - mówiła posłanka.

Posłanki Lewicy chcą ochrony kobiet przed przemocą

W skład pakietu wchodzi też ustawa Anity Kucharskiej-Dziedzic zmieniająca definicję gwałtu. - Żeby tylko "tak" oznaczało zgodę, żeby już żaden sędzia, prokurator, żaden policjant nie miał wątpliwości, że kiedy kobieta została zgwałcona, to naprawdę została zgwałcona i należy ścigać sprawcę, a nie zastanawiać się, jak była ubrana, czy co akurat w danym momencie robiła - mówiła Magdalena Biejat.

Joanna Scheuring-Wielgus zwróciła z kolei uwagę, że dług alimentacyjny sięgnął 13 mld zł. Jak tłumaczyła, posłanki Lewicy od dawna mówią o tym, że alimenty powinny być ściągane natychmiast. - Nie może być tak, że dzieci są okradane ze swoich własnych pieniędzy - mówiła Scheuring-Wielgus. Posłanka wspomniała też o złożonym w Sejmie projekcie ustawy.

Zmiany dla równości kobiet w środowisku pracy

Pakiet postulatów obejmuje również zmiany w kodeksie pracy. Posłanki złożyły projekt ustawy likwidującej lukę płacową. - Bezpieczna Polka to taka Polka, która pracując na określonym stanowisku zarabia nie mniej niż jej kolega na stanowisku równorzędnym - podkreślała Dziemianowicz-Bąk.

Kolejną zmianą w pracy miałoby być wprowadzenie urlopu menstruacyjnego. Na wzór Hiszpanii kobiety mające zaświadczenie o bolesnej menstruacji, miałyby prawo do pięciu dni pełnopłatnego urlopu w miesiącu. Posłanki Lewicy chcą też wprowadzić bezpłatne środki higieny w instytucjach publicznych, urzędach oraz szkołach. Jak podkreślają, ubóstwo menstruacyjne dotyczy wielu młodszych i starszych kobiet w Polsce.

Pakiet "Bezpieczna Polka" obejmuje więc: refundację antykoncepcji, tabletek "dzień po", in vitro oraz badań prenatalnych. Polityczki chcą też zlikwidować lukę płacową, wprowadzić pełnopłatny urlop menstruacyjny oraz zapewnić kobietom darmowe środki higieny osobistej. Postulują ponadto zmianę definicji gwałtu oraz natychmiastowe ściąganie alimentów.