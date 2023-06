W przyszłym tygodniu ma nastąpić dość gwałtowne ocieplenie. W Polsce zapowiadane są pierwsze upały - poza wysoką temperaturą będzie też niemal bezchmurne niebo. Takie warunki mogą być dużym zagrożeniem dla nietoperzy, które w okresie rozrodu lubią ciepłe miejsca. Młode ukrywają się wówczas w stropodachach czy na strychach, dzięki czemu szybciej rosną. Ciepłolubność osesków ma jednak swoje granice.

Małe nietoperze mogą wypadać ze stropów przez upały

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" przekazało w mediach społecznościowych, że co roku na skutek czerwcowych upałów wolontariusze ośrodka otrzymują "mnóstwo zgłoszeń o maleńkich, łysych nietoperzach wypadających spod dachów budynków". Na stronie towarzystwa pojawiła się informacja na temat tego, co zrobić ze znalezionym na ziemi niemowlęciem nietoperza.

"Gdy słońce porządnie przygrzeje, niektóre schronienia tych zwierząt w budynkach zamieniają się dosłownie w piekarniki. (...) Jedynym ratunkiem dla nietoperzy jest wówczas opuszczenie zbyt nagrzanego miejsca. Albo wciskają się głębiej w różne szczeliny konstrukcji, albo wychodzą na zewnątrz. W tym drugim wypadku zdarza się, że małe, jeszcze nieporadne oseski, spadają na ziemię" - pisze Towarzystwo w komunikacie.

Osesek ma wówczas dwie możliwości - może wspiąć się po ścianie z powrotem do kolonii, jednak to często przerasta jego możliwości, albo piszczeć (w ultradźwiękach), co powinna usłyszeć matka, która pomoże młodemu wrócić na miejsce. Zanim to jednak nastąpi, młode nietoperza narażone są na atak ze strony ptaków lub kotów. Mogą też umrzeć z wycieńczenia.

Co zrobić ze znalezionym oseskiem nietoperza?

Jak tłumaczy ośrodek, dostarczenie młodego nietoperza do ośrodka rehabilitacji zwierząt nie jest dobrym rozwiązaniem. "Nawet najbardziej doświadczony i zaangażowany ludzki opiekun nie jest w stanie tak dobrze zająć się zwierzęcym dzieckiem i nauczyć go nietoperzowego życia, jak zrobi to jego mama" - tłumaczą specjaliści.

W takiej sytuacji należy:

zabezpieczyć nietoperza w kartoniku lub innym pojemniku - warto założyć rękawiczki dla bezpieczeństwa zwierzęcia, chociaż nie ma obaw, że młode ugryzie nas lub czymś zarazi;

poszukać kryjówki kolonii, z której wypadł - jest to szczelina lub otwór, która najczęściej znajduje się bezpośrednio nad miejscem, w którym znaleziono młodego nietoperza;

gdy znajdziemy miejsce, należy podsadzić do niego nietoperka - o tym, jak to zrobić bezpiecznie, napisano więcej na stronie salamandra.org.pl.

Jeśli miejsce kolonii znajduje się bardzo wysoko, wówczas powinno się zaopiekować oseskiem, ponieważ jego matka zacznie go szukać dopiero o zmroku. "Musimy więc pomóc oseskowi dotrwać do tego czasu w dobrej formie" - podkreślono w komunikacie. Należy zapewnić mu ciepło - np. w postaci termoforu lub słoika z ciepłą wodą (ale nie gorącą!) oraz dostęp do wody, jeśli młody ssak nie wygląda dobrze. Wodę lub kozie mleko należy podawać czystą strzykawką. Można także przygotować specjalną konstrukcję, która pomoże samicy znaleźć dziecko - wystarczy do tego krzesło, miska, plastikowa butelka z ciepłą wodą i ściereczka.

"Nietoperzowy telefon pomocowy (604 83 65 83 - w sprawach pilnych) oraz działania informacyjne dotyczące ochrony nietoperzy w budynkach prowadzimy w ramach projektu 'GACEK – kompleksowy program podnoszenia świadomości społecznej na temat ekosystemów stanowiących siedliska nietoperzy'" - podaje Towarzystwo.