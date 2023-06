Zabójstwo matki sześciorga dzieci. 35-letniego podejrzanego złapano po 19 latach. Po raz drugi

Sprawa sięga 2004 roku, gdy na Kaszubach zamordowano 47-letnią kobietę, matkę sześciorga dzieci. Jak informował serwis kartuzy.info, do zbrodni doszło w sobotę 10 lipca. 47-letnia Urszula B., mieszkanka Stężycy, miała wyjść na grzyby, ale nie powróciła do domu. Jak przekazuje serwis, została uduszona, a sprawca prawdopodobnie wykorzystał również swoją ofiarę. Policja już raz zatrzymała podejrzanego, w 2021 roku. Sąd zdecydował się go jednak wypuścić.

Podejrzany o zabójstwo złapany, wypuszczony i znów złapany

W 2021 roku zatrzymany trafił do aresztu, ale sąd okręgowy wypuścił go na wolność, po tym jak uznano, że nie ma przesłanek do stosowania aresztu. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję, a sąd apelacyjny przyznał jej rację. W marcu 2023 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał za mężczyzną list gończy, w celu zatrzymania i tymczasowego aresztowania. Mężczyzna ponownie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości.

13 czerwca policja ponownie zatrzymała 35-latka. Złapano go w powiecie kartuskim w woj. pomorskim. Według relacji policji mężczyzna był zaskoczony i nie stawiał oporu. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Badania genetyczne pomogły ująć podejrzanego

Zidentyfikowanie podejrzanego i ujęcie go w 2021 roku było możliwe, dzięki ponownemu zajęciu się sprawą przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, policjantów z gdańskiego Archiwum X oraz Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, którzy ponownie przeanalizowali wówczas akta sprawy. Następnie śledczy podjęli współpracę z policjantami z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, którzy, wykorzystując nowoczesne metody badań, ponowne poddali analizie zabezpieczony w 2004 roku materiał dowodowy.

Weryfikacja genetyczna śladów biologicznych doprowadziła do wytypowania i zatrzymania osoby podejrzanej o dokonanie zabójstwa 47-letniej kobiety. Mężczyzna ten był przesłuchiwany w charakterze świadka w toku śledztwa prowadzonego w 2004 roku.