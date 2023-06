Aktywista: Zdrowie i życie młodych osób LGBT+ leży na szali politycznych decyzji

Coraz częściej eksperci mówią o pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Przez 13 lat działalności zespół Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi Telefon Zaufania, przeprowadziła 3,3 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. A takich sytuacji takich z roku na rok jest coraz więcej: w 2018 roku było ich 346, w 2019 - 519, w 2020 - 747, w 2021 - aż 823.

"Stajemy u progu ogromnego kryzysu"

Z raportu "Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej wynika, że niemal co trzeci uczeń nie ma chęci do życia. Co trzeci młody człowiek czuje się samotny, a 32,5 proc. badanych nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda. Kolejne statystyki również pokazują narastający kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży:

co trzeci uczeń ma podejrzenie depresji;

niemal 40 proc. młodych osób myślało o podjęciu próby samobójczej;

co czwarta osoba przyznała, że mówiła o samobójstwie;

ponad 40 osób podkreśliło, że ktoś w ich otoczeniu mówił o samobójstwie, podjął próbę samobójczą lub odebrał sobie życie;

co dziesiąty uczeń próbował odebrać sobie życie;

prawie co piąty uczeń planował samobójstwo.

O zdrowiu psychicznym młodych ludzi, a także o nieudolnym systemie w rozmowie z portalem Gazeta.pl mówił Dominik Kuc, członek kampanii "Młode Głowy", pomysłodawca i koordynator Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ oraz członek rady Fundacji Growspace.

Magdalena Bojanowska, Gazeta.pl: Jaki jest stan zdrowia psychicznego młodych osób?

Dominik Kuc, aktywista na rzecz edukacji, zdrowia psychicznego i równości: Obserwujemy postępujący kryzys zdrowia psychicznego wśród młodzieży. To pokazują chociażby dane dotyczące kryzysów suicydalnych. Ale to jest niestety tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej, dlatego że te przyczyny leżą dużo, dużo głębiej.

Tak naprawdę ostatnie wydarzenia – mam na myśli wojnę w Ukrainie, pandemię COVID-19, izolację – były takim katalizatorem, który niestety przyspiesza to, że stajemy u progu ogromnego kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W tej grupie osób, które są potencjalnie bardziej narażone, są osoby LGBTQ+.

Już w 2020 roku Najwyższa Izba Kontroli mówiła o tym, że około 9 proc., czyli 630 tys. osób poniżej 18. roku życia może potrzebować opieki psychologicznej lub psychiatrycznej. To było jeszcze zanim nastąpiły lockdown, izolacja czy wojna, która też wywołuje lęki. Natomiast jeśli chodzi o społeczność LGBTQ+, to obserwujemy takie szczególne narażenie na niektóre zaburzenia, chociażby właśnie lękowe – związane np. z obawą przed coming outem czy reakcją otoczenia – a czasem nawet zaburzenia depresyjne, kiedy młoda osoba nie znajduje akceptującego i otwartego środowiska w szkole czy rodzinie. Ale również – co bardzo istotne – zwiększone jest ryzyko kryzysów suicydalnych. Osoba, która przez długi czas nie jest akceptowana, jest wykluczona, nabiera zaburzeń depresyjnych i lękowych, a one w długim terminie mogą być przyczyną kryzysów suicydalnych.

Czy w polskich szkołach cokolwiek się zmienia? Czy w placówkach edukacyjnych są osoby, które mogą pomóc młodym ludziom w trudnym dla nich czasie? Czy pedagodzy szkolni cokolwiek robią dla tych osób?

Instytucja pedagoga jest konieczna i nie tylko pedagoga, ale też psychologa czy rzecznika praw uczniowskich na poziomie konkretnych szkół, samorządów. To są wszystko instytucje, do których młodzi ludzie mogą zwracać się z problemami. Niektóre szkoły są też podpięte pod poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które oczywiście powinny być szczególnie uwrażliwione na tematykę osób LGBTQ+.

Natomiast jeśli chodzi o ostatnie lata, to widać, że w tym momencie system opiera na ludziach. Z jednej strony, jak pytamy młodych ludzi o to, czy w ich szkole jest osoba dorosła, której mogą zaufać, przyjść z problemem, to aż 80 proc. osób mówi, że owszem, że w szkole mają chociaż jedną taką zaufaną osobę. To może być nauczyciel, pedagog czy pani woźna. Z drugiej strony jednak nie ma rozwiązań systemowych.

Na przykład godzina wychowawcza nie zawsze jest wykorzystywana wychowawczo, a raczej organizacyjnie. Mało się mówi tam o zdrowiu psychicznym, a na innych przedmiotach jeszcze mniej. Psycholog, nawet jeśli w szkole jest, to nie zawsze jest dostępny, bo co to za psycholog, który jest w szkole tylko dwa dni w tygodniu. Więc z jednej strony młodzi mają zaufanie do dorosłych, a z drugiej – system nie nadąża nad tymi potrzebami, co rodzi konkluzję, że tak naprawdę cały system wsparcia młodego człowieka opiera się właśnie na ludziach. To znaczy: jeśli w szkole akurat trafi się bardzo zaangażowana dyrektorka, która ciągnie temat zdrowia psychicznego, jeśli w szkole trafi się nauczyciel, który jest w stanie przeprowadzić warsztaty antydyskryminacyjne lub psychoedukacyjne czy psycholog, psycholożka, wtedy to w szkole jest. Natomiast jeżeli czegoś takiego w szkole nie ma, to uczennice i uczniowie są pozostawieni sami sobie. System jest w tej chwili zdecentralizowany – zależy od konkretnych osób.

System, który nie działa. Dzieci wciąż umierają w wyniku krzywdzenia

Czyli trudno jest określić, czy te zmiany idą w dobrą stronę?

Ze strony młodych ludzi na pewno w dobrą, natomiast system stoi i to od kilku lat. Proszę zauważyć, że w zeszłym roku weszły nowe standardy zatrudniania specjalistów w szkołach, ale co z tego skoro i tak obserwujemy ogromną liczbę wakatów w szkołach – po prostu brakuje psychologów i psycholożek. W niektórych powiatach mamy do czynienia z sytuacją, w której jeden psycholog jest zatrudniony w pięciu szkołach i w każdej z nich jest raz w tygodniu. Czyli jest takim psychologiem objazdowym.

System od kilku lat stoi, ale tutaj takie światełko nadziei to oczywiście młode osoby, które są coraz bardziej doedukowane, które coraz częściej działają na rzecz zdrowia psychicznego, na rzecz społeczności LGBTQ+, na rzecz równości i inicjują tego typu akcje. W tym wszystkim apeluję o to, aby pamiętać, że oczywiście to dobrze, że młodzi działają, że są coraz bardziej aktywni, że coraz więcej osób bierze udział chociażby w naszym rankingu, coraz więcej szkół, ale to nie jest ich obowiązek, aby zapewniać bezpieczeństwo. To super, że działają, natomiast obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa psychologicznego, ochrony przeciwko dyskryminacji czy przemocy, leży po stronie dorosłych, po stronie szkoły, grona pedagogicznego, dyrekcji, organu prowadzącego czy nadzoru pedagogicznego.

Czy ze strony nauczycieli, psychologów szkolnych czy pedagogów są jakieś sygnały, że ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi w ostatnim czasie dzieje się coś złego? Czy oni to zauważają w szkołach, w których pracują?

Bardzo wielu nauczycieli to zauważa i mówi wprost, że młode osoby w trakcie lekcji czy na przerwie dostają ataku paniki. Wtedy taki nauczyciel czy nauczycielka się taka osobą zaopiekuje. Są też sygnały – i to trudne – mówiące na przykład o kryzysach suicydalnych i interwencjach, które tak naprawdę nauczyciele bardzo często podejmują. Coraz więcej takich sygnałów płynie też ze strony młodych ludzi. W dużych miastach po te pomoc można łatwo sięgnąć poza szkołę – w organizacjach społecznych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które są dookoła.

Natomiast największy problem dotyka mniejsze miejscowości. Tam jest po prostu trudniej nie tylko ze względu na lokalizację, ale także ze względu na specjalistów , bo jeśli – tak jak mówiłem – mamy psychologa, który w jednym tygodniu objeżdża pięć szkół w powiecie, to bardzo ciężko jest takiej osobie efektywnie podjąć interwencję, jeżeli faktycznie coś się będzie działo.

To z jednej strony. Z drugiej strony nie chcemy przecież, aby system stał tylko i wyłącznie na działaniu interwencyjnym. Przecież to, czego bardzo się domagamy, to właśnie inwestowania w profilaktykę, bo ona po prostu może zmniejszyć ilość takich działań interwencyjnych. Więc szczególnie w mniejszych miejscowościach, które w ostatnich latach dotknął bardzo silny efekt mrożący, tego teraz brakuje najbardziej.

Czyli młodzi ludzie, którzy idą do szkoły, a także ich rodzice nie do końca mogą czuć się bezpiecznie.

Niestety taka jest konkluzja, ponieważ system opieki rozłożony jest bardzo nierównomiernie. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat obserwujemy również – chociażby w naszym rankingu – wycofanie się szkół z mniejszych miejscowości. Teraz mieliśmy tylko dwie takie placówki w pierwszej trzydziestce całego rankingu, a tak naprawdę już od początku istnienia rankingu 50 proc. odpowiedzi pochodzi spoza dziesięciu największych miast w Polsce i ten balans się nie zmienił. Z kolei szkół z mniejszych miejscowości jest coraz mniej, więc to pokazuje niestety efekt działań mrożących i to, że w tym momencie rodzice posyłający dzieci do szkół czy dzieci wybierające swoją szkołę średnią nie wszędzie mają dostęp do tej samej jakości pomocy i opieki. Możemy rozmawiać o całym systemie, psychologach, kwotach, standardach zatrudnienia – to wszystko ma wpływ na młodego człowieka.

Istnieje nierówność: młody człowiek w Warszawie, Gdańsku czy we Wrocławiu prawdopodobnie niezależnie od tego czy pójdzie do szkoły trochę bardziej lub trochę mniej zaangażowanej, jakąś pomoc otrzyma. Jeśli nie w szkole, to poza nią, jeżeli nie w poradni, to w organizacji społecznej. Ale już w mniejszych miejscowościach – w Łęczycy, Tomaszowie Lubelskim czy Stargardzie – będzie mieć po prostu kłopot, bo jeśli nie dojedzie do większej miejscowości albo akurat nie trafi się przyjazna szkoła, nauczyciel czy psycholog szkolny, który będzie zaangażowany - to wtedy jest zdany tylko na siebie.

Czy młodzi ludzie wybierają szkoły na podstawie tego, czy jest ona przyjazna?

W tym roku zadaliśmy dokładnie takie pytanie w rankingu. Pytaliśmy o to, jaki jest główny czynnik wyboru szkoły przez młode osoby. 25 proc. z nich odpowiedziało, że są to wyniki w nauce, czyli na przykład olimpiady, ranking maturalny, ale drugie 25 proc. odparło, że kluczowym czynnikiem wyboru szkoły są takie rzeczy jak otwarta atmosfera, szkoła, w której mogą być sobą i która zadba o zdrowie psychiczne ucznia. Więc tak naprawdę te czynniki stają się coraz bardziej istotne dla młodych osób i rodziców. Myślę, że to jest czas, aby każda placówka, każdy organ prowadzący i nadzór pedagogiczny zrozumiał, że to jest w interesie szkoły, aby zapewniać pełną ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w każdej placówce. Tego oczekują młodzi ludzie.

RPD dowiedział się o szkołach przyjaznych LGBT+, więc je skontroluje

Ale to też pokazuje, że pomimo tego, iż coraz więcej osób ma problemy, to też coraz częściej mówią o tym głośno.

Myślę, że takie kampanie jak "Młode Głowy" Martyny Wojciechowskiej, której mam ogromny zaszczyt być częścią, przełamują społeczne tabu. Nie ma już takiego wstydu, aby powiedzieć w szkole: "mam atak paniki, potrzebuję pomocy" czy "przeżywam stany depresyjne, mogę przez najbliższych kilka tygodni mieć ciężej, zająć się bardziej tym niż wynikami w nauce". To jest też czas, w którym można wreszcie zakończyć cały ten wyścig szczurów, który w wielu placówkach był i napędzał problemy związane ze zdrowiem psychicznym. Tak naprawdę te statystyki można interpretować w dwojaki sposób. W tym roku z rankingu wynika, że jedna na trzy osoby widzi przejawy wykluczania i dyskryminacji w swojej szkole. To jest oczywiście sporo, ale z drugiej strony – może tak przewrotnie to powiem – dobrze, że to wychodzi. Bo to też oznacza, że młodzi ludzie potrafią rozpoznać np. zachowania dyskryminacyjne czy wykluczające. Gdyby nam wyszło zero, to przecież nie znaczyłoby, że problemów nie ma. Tylko że prawdopodobnie nie jesteśmy tego w pełni świadomi. Jeśli natomiast jesteśmy w stanie zdefiniować problem, to już jest połowa sukcesu. To dotyczy zarówno zachowań dyskryminujących i wykluczających, jak i zdrowia psychicznego.

Kiedy zaczynamy o tym mówić, to może się wydawać, że tych problemów jest bardzo, bardzo wiele, natomiast finalnie to jednak dobrze, że my ten problem potrafimy nazwać, że młodzi ludzie nie boją się powiedzieć, że idą skorzystać z pomocy psychologicznej, że byli na wizycie u psychiatry, że mają zdiagnozowane stany lękowe.

To oczywiście jest bardzo duży trud, ale jednak przełamuje społeczne tabu i na pewno świadectwo takiej osoby pomaga ludziom dookoła. Jeżeli ktoś inny będzie w podobnej sytuacji, to będzie wiedzieć, jak sięgnąć po pomoc.

Tak paradoksalnie tę kwestię nagłośnił Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który skrytykował Ranking Przyjaznych Szkół i zapowiedział kontrole w tych placówkach przyjaznych społeczności LGBT+.

To jest przykład efektu mrożącego, o którym mówiliśmy. To znaczy: szkoła w Warszawie, Poznaniu czy Gdańsku, gdzie organ prowadzący stanie po stronie placówki, prawdopodobnie nie będzie mieć kłopotu, aby wykazać, że to, co robi, że wspiera społeczność LGBTQ+ jest w gestii roli wychowawczej i profilaktycznej. Natomiast szkoła w mniejszej miejscowości będzie mieć z tym kłopot, jeśli samorząd nie będzie za nią stać. Takie wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka niestety pokazują to, jak wygląda efekt mrożący. To, że te kontrole się nie odbyły, nie oznacza, że część szkół nie zrezygnuje z działań równościowych, ponieważ będą się bały, że takie kontrole jednak się rozpoczną. [RPD oznajmił w czwartek w Sejmie, że kontrole w szkołach się rozpoczęły i straszył je "organami ścigania" - red.].

Czy te wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka i zapowiedź kontroli szkół, które coś robią dla uczniów, nie pokazują też tej nieudolności systemu w kwestii zdrowia psychicznego młodych ludzi?

Moim zdaniem to jest jakieś pomieszanie wartości. Jeżeli już mamy coś kontrolować, to kierujmy się do szkół, w których jest przemoc, dyskryminacja, o których wiemy, że jest w nich ryzyko kryzysów suicydalnych, a nie do szkół, które spełniają swoje zadanie.

Ochrona przed dyskryminacją, dbanie o zdrowie psychiczne młodzieży, warsztaty antydyskryminacyjne, edukacja równościowa to jest wszystko to, co mieści się w roli wychowawczej i profilaktycznej placówek.

O tej roli mówi chociażby prawo oświatowe, które nakłada na szkoły taki obowiązek, ale mówi też o tym Karta Nauczyciela, która nakłada na grono pedagogiczne obowiązek dbania o zdrowie psychiczne młodych ludzi i wychowywania ich w szacunku do drugiego człowieka i tolerancji. Dla mnie to jest właśnie pomieszanie wartości, bo nie można kontrolować szkół, które radzą sobie z tym dobrze. Raczej należy spojrzeć na te, w których problem jest.

Rzecznik Praw Dziecka atakuje fundację Wojciechowskiej. Jest odpowiedź

To też jest bardzo ważne dla młodych osób, które nie mają wsparcia w domu.

Zdecydowanie, dlatego że połowę swojego czasu młodzi ludzie spędzają w szkole i to jest bardzo, bardzo dużo czasu. W przypadku młodych ludzi, którzy nie są akceptowani w domu, mają problemy rodzinne, to właśnie szkoła jest tym miejscem, które zauważyć objawy i odpowiednio szybko zareagować. Te dwa czynniki się zgrywają i nie wyobrażam sobie sytuacji, w której poprzez efekt mrożący szkoła przestaje podejmować działania i nie zauważa np. problemów rodzinnych dotykających część społeczności uczniowskiej.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że to ma konsekwencje dla młodych osób, bo to one są na końcu łańcucha, o którym rozmawiamy, i to one cierpią najbardziej.

My w mediach słyszymy o jednej głośnej sprawie raz w ciągu roku, może raz na pół roku, natomiast ta skala jest dużo, dużo większa. Jest bardzo dużo problemów, o których nie wiemy, bardzo dużo prób samobójczych, o których nie słyszymy, bardzo dużo takich codziennych dramatów, o których nie usłyszymy i które dzieją się teraz. Kiedy Rzecznik Praw Dziecka czy minister [edukacji i nauki Przemysław] Czarnek mówi to, co mówi, to w tym czasie dzieją się te rzeczy. Kiedy na początku lutego publikowaliśmy dane dotyczące kryzysów suicydalnych dzieci i młodzieży za 2022 rok, to oznaczało, że już w chwili publikacji działy się kolejne dramaty, mogły wystąpić kolejne kryzysy suicydalne, próby samobójcze, stany lękowe wśród młodych osób. A działań brakuje. Co z tego, że zaplanujemy sobie działania za dwa, trzy lata, co z tego, że ministerstwo mówi, jak dużo robi, skoro nie dociera to np. do małych szkół, powiatów, gmin, gdzie młodzi ludzie są pozostawieni poza systemem.

W zeszłym roku mieliśmy sytuację, w której Telefonowi Zaufania groziło zamknięcie, ponieważ władza zdecydowała, że nie zostanie mu udzielone rządowe wsparcie. Udało się jednak zebrać prawie dwa miliony złotych, aby mógł dalej funkcjonować. Ale zrobili to zwykli ludzie.

Oczywiście społeczeństwo obywatelskie ten Telefon Zaufania dofinansowało, ale to nie powinno w taki sposób działać. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę co miesiąc publikuje raporty z tego, ile takich telefonów jest, ile interwencji pracownicy podjęli. Była to tylko i wyłącznie polityczna decyzja [o braku dofinansowanie – red.] – być może rządowi nie podobało się, że fundacja reaguje np. na kryzysy zdrowia psychicznego u młodzieży LGBTQ+ i stoi na stanowisku, że nieheteronormatywnej, transpłciowej młodzieży też należy pomagać.

Szkoda, że zdrowie i życie młodych osób leży na szali politycznych decyzji.

Trudno tutaj nie wchodzić w politykę, jeśli politycy mówią, że osoby LGBT+ nie są ludźmi, a „ideologią". To na pewno ma wpływ na młodych , którzy dopiero wchodzą w to życie, a od ludzi, którzy powinny być autorytetem, budzić szacunek, słyszą takie rzeczy.

To jest kolejny przykład generowania efektu mrożącego. Takie wypowiedzi mają największe znaczenie dla młodzieży niehetronormatywnej, transpłciowej, dlatego że to są osoby, które na przykład dopiero odkrywają swoją tożsamość, orientację i nie mają jeszcze pełni środków reagowania – są w szkole, na utrzymaniu rodziców, nie mają pełnej samodzielności i takie wypowiedzi są dla nich najbardziej krzywdzące, bo zaburzają cały proces kształtowania ich tożsamości. Od samego początku, kiedy to kształtowanie się buduje, np. w przypadku osób transpłciowych proces afirmacji płci, to w tym momencie, jeszcze długo przed coming outem, młodzi ludzie będą słyszeć w mediach, że politycy nazywają osoby LGBTQ+ "ideologią" albo jeszcze gorzej. Więc dla nich jest to największa krzywda, bo dane pokazują, że szczególnie w przypadku osób transpłciowych pełna akceptacja czy taka prosta rzecz jak chociażby zwrócenie się do nich właściwym imieniem lub zaimkiem może zmniejszyć ryzyko zaburzeń depresyjnych, lekowych czy nawet kryzysów suicydalnych. Z drugiej strony w przestrzeni publicznej mamy takie propozycje jak zakaz tranzycji poniżej 18. roku życia, co jest absurdalne, uderza w młode osoby i w te szkoły, które są dla nich bezpieczne i przyjazne.

A jak powinna wyglądać taka wzorcowa przyjazna i bezpieczna szkoła?

Bardzo bym chciał, żeby każda placówka była modelowa. Ale to jest szkoła, która wypełnia swoją rolę wychowawczą i opiekuńczą, w której obecne są elementy integracji, psychoedukacji, w której są warsztaty antydyskryminacyjne i edukacji równościowej chociażby na godzinie wychowawczej. To szkoła, w której wychowawca czy wychowawczyni czuwa nad tym, aby na zajęciach wprowadzać treści związane z psychoedukacją i bezpieczeństwem psychologicznym. To szkoła, w której psycholog, psycholożka jest na cały etat w placówce i ma możliwość prowadzenia swoich działań psychoedukacyjnych w różnych klasach. To jest szkoła, w której na takich wydarzeniach jak studniówki osoby LGBTQ+ mogą bez problemu pojawić się w przestrzeni szkolnej i zatańczyć ze sobą, albo np. zorganizować Tęczowy Piątek. Wreszcie - to jest szkoła, w której kadra pedagogiczna reaguje na problemy młodych ludzi. Może to truizm, ale można to zrobić za pomocą takich narzędzi jak skrzynka, do której uczniowie mogą anonimowo wrzucać informacje o trudnych sytuacjach. To może być wyznaczenie osoby, do której można zwrócić się z problemem albo wprowadzenie modelowego sposobu reagowania, np. systemu RESQL, czyli systemu przeciwdziałania przemocy. To też jest szkoła, w której młodzi ludzie również są aktywni i działają.

Oczywiście nie pudrujemy rzeczywistości: zawsze pojawią się sytuacje trudne, nie ma takiej możliwości, że się nie pojawiły. Konflikty czy jakieś cięższe sytuacje są z nami i będą w szkołach. Tu naszą rolą jest to, aby pokazać, jak na nie reagujemy i kto na nie reaguje, a nie zbywanie młodego człowieka.

***

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.