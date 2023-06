Pani Dorota z Bochni była w piątym miesiącu ciąży. 21 maja po odejściu wód płodowych trafiła do Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie). 23 maja około godziny 21, kobieta czuła się bardzo źle. Wymiotowała i miała dreszcze. Została zakwalifikowana do operacji "usunięcia macicy wraz z płodem w trybie natychmiastowym" dopiero po konsultacji z prof. Hubertem Hurasem, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii i położnictwa, gdy jej stan był już krytyczny. Do zabiegu nie doszło. 24 maja w efekcie wstrząsu septycznego 33-latka zmarła.

Podhalański Szpital Specjalistyczny ani razu nie wystąpił o refundację przerwania ciąży

Od 27 stycznia 2021 roku, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, aborcja jest w Polsce legalna tylko w dwóch przypadkach: gdy ciąża jest efektem czynu zabronionego (np. gwałtu lub kazirodztwa) oraz gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. Z danych, które przekazali przedstawiciele małopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia dziennikarzom "Gazety Wyborczej", wynika, że Podhalański Szpital Specjalistyczny nie dokonuje terminacji ciąży w żadnym przypadku. W ciągu ostatnich sześciu lat lekarze nie przeprowadzili ani jednego zabiegu.

Jak tłumaczą to władze placówki w Nowym Targu? Szpital nie wykazuje aborcji, bo "w raporcie, który przesyła każdego roku, nie ma takiej pozycji" - podaje "Rzeczpospolita". - Jeśli świadczenie nie jest sprawozdawane przez szpital do NFZ, to znaczy, że szpital nie wykonuje tego świadczenia - podkreśliła Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego Funduszu. Jak dodała, placówka ani razu, od 2018 r. (tylko za ten okres NFZ posiada dane) nie wystąpił o refundację procedury indukcji poronienia.

Szpital przyjmuje od ponad 2800 do 2500 pacjentek rocznie

Z danych za lata 2018-2023 wynika, że Podhalański Szpital Specjalistyczny na oddział ginekologiczno-położniczy przyjmuje od ponad 2800 do 2500 pacjentek rocznie. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu ostatnich sześciu lat lekarze placówki nie przeprowadzili żadnej aborcji, oznacza, że ani razu nie mieli przypadku kwalifikującego się do zabiegu. Czy jest to prawdopodobne? Zbada to katowicka Prokuratura Regionalna w śledztwie w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pani Doroty i jej nienarodzonego dziecka.

"Lekarze od samego początku nie brali w ogóle pod uwagę wywołania poronienia"

Do działań lekarzy odniosła się w poniedziałek (12 czerwca) na antenie TVN24 pełnomocniczka rodziny zmarłej pani Doroty, a także rodziny zmarłej w 2021 roku Izabeli z Pszczyny, mecenas Jolanta Budzowska. - Kiedy pani Dorota trafiła do szpitala, stwierdzono w badaniu całkowite bezwodzie, a mimo to utrzymywano ją i jej męża w przekonaniu, że istnieją realne szanse na utrzymanie ciąży i że jedynym leczeniem, które zaproponowano - reżim łóżkowy - da się zapobiec ewentualnym niekorzystnym następstwom dla płodu i dla niej - powiedziała. - Nie poinformowano pacjentki i jej męża o tym, że szanse na utrzymanie ciąży są minimalne, jeżeli nie żadne, a w jej przypadku każdy dzień, każda godzina może nieść ogromne ryzyko utraty życia i zdrowia, co się ziściło - kontynuowała. - Co kierowało lekarzami? Nie do końca mogę o tym przesądzać. W przypadku pani Izabeli mamy dowody świadczące o tym, że lekarze obawiali się odpowiedzialności za nielegalną aborcję wykazywanych indukcji poronień, natomiast w przypadku pani Doroty niewiele na to wskazuje. Aczkolwiek z tych faktów, o których już dzisiaj wiemy, można wnioskować, że lekarze od samego początku nie brali w ogóle pod uwagę takiego sposobu postępowania, leczenia, którego elementem byłoby wywołanie poronienia - dodała prawniczka.