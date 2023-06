Nowy Targ. Uwięzili, bili i straszyli 22-latka maczetą. Później ukradli i spalili mu samochód

Zobacz wideo Czy to mecz? Nie, to kolejny dzień w Sejmie i posłowie sprzeciwiający się przyjmowaniu uchodźców

Do porwania doszło w sobotę 3 czerwca w Tylmanowej. Jak podaje policja w Nowym Targu, trzech mężczyzn w wieku 19, 22 i 25 lat napadło 22-latka. Wszyscy są mieszkańcami powiatu nowotarskiego. Jak relacjonują policjanci, napastnicy "związali go, bili i grozili maczetą pozbawieniem życia. Następnie wsadzili go do jego samochodu i wywieźli na teren powiatu nowosądeckiego, gdzie ponownie został pobity". 22-latkowi udało się uciec i wezwać pomoc. Później sprawcy ukradli i podpalili jego samochód.

Nowy Targ. Uwięzili i bili 22-latka. Gdy uciekł, spalili mu samochód

W poniedziałek 5 czerwca funkcjonariusze ze Szczawnicy zatrzymali pierwszego z podejrzanych, 25-latka. W kolejnych dniach policjanci z Nowego Targu zatrzymali także 19- i 22-latka. "Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności, pobicia oraz kierowania gróźb pozbawienia życia wobec 22-latka. Odpowiedzą także za kradzież oraz popalenie samochodu pokrzywdzonego" - informuje policja.

W komunikacie podano, że motywem były porachunki. Szczegóły dotyczące tego wątku ustalają śledczy. Trójce mężczyzn za popełnione przestępstwa grozi do 5 lat więzienia. 25-latek ponadto odpowie za handel narkotykami, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. "Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i wszyscy trzej sprawcy trafili do zakładu karnego, gdzie będą oczekiwać na wyrok" - informuje policja.