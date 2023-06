Do Polski niebawem dotrze "pióropusz gorąca". Na termometrach nawet 35 stopni

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda w nadchodzących dniach nadal zapowiada się deszczowo. W piątek i sobotę może spaść do 30 mm opadów. Nie zabraknie też burz, chociaż te odnotujemy głównie w północnych i zachodnich regionach kraju. Wiatr rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę, a na termometrach od 15 do 25 stopni Celsjusza.

Pogoda na najbliższe dni. Deszcz, burze, na termometrach do 30 stopni

Niedziela przyniesie przelotne opady deszczu w całym kraju, a zagrzmieć może na południu i w centrum. W trakcie wyładowań nadal silny wiatr do 70 kilometrów na godzinę. Na termometrach do 26 stopni Celsjusza. Z kolei w poniedziałek rozpogodzi się na zachodzie, tam też temperatura podskoczy do 29 stopni. W pozostałych regionach nadal możliwy deszcz i burze.

Jaka wskazują synoptycy IMGW, od wtorku do czwartku na niebie utrzyma się sporo chmur, miejscami popada deszcz i wystąpią burze, ale możliwe będą także przejaśnienia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a temperatura podskoczy nawet do 30 stopni Celsjusza.

Do Polski zbliża się upał. Nadchodzi "Pióropusz gorąca". Nawet 35 st. C

O zbliżającym się do Polski upale poinformowała synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Jak wskazała, na początku przyszłego tygodnia czeka nas dwudniowy epizod napływu do Polski gorących mas zwrotnikowego powietrza znad Afryki. Masy powietrza znad Oceanu Atlantyckiego szybko wypchną jednak wspomniane masy, powodując kolejne opady deszczu i burze. Na horyzoncie rysuje się jednak kolejna fala gorąca.

Pogoda. IMGW: W tym tygodniu ochłodzenie, podczas wakacji upały

- Po 25 czerwca zwrotnikowe masy powietrza znad Afryki mają rozlać się nad Europą, utworzyć tak zwany pióropusz gorąca sięgający Finlandii i północnej Rosji. Wakacje rozpoczną się prawdopodobnie przy temperaturze rzędu 35 stopni Celsjusza na zachodzie Polski - przekazała synoptyczka.