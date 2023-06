Wygląd trującej rośliny do złudzenia przypomina pietruszkę, która na co dzień wykorzystywana jest w kuchni. W rzeczywistości jest to blekot pospolity, zwany szaleniem albo "psią pietruszką". Stanowi zagrożenie w przypadku spożycia przez człowieka lub zwierzę. Obecnie trwa okres kwitnienia tego chwastu.

Blekot pospolity w Polsce. Roślina zawiera trujące substancje

Jak informuje portal wylecz.to, w blekocie pospolitym występują trujące substancje, takie jak cykutyna, kwas masłowy i kwas mrówkowy. Szczególnie groźną toksyną jest koniina, która podrażnia błonę śluzową przewodu pokarmowego, a jej większe ilości mogą spowodować paraliż. W przypadku zatrucia "psią pietruszką" występują dolegliwości, takie jak drgawki, zaburzenia równowagi, skurcze żołądka, wymioty, biegunka i brak apetytu. Spożycie dużych dawek blekotu może spowodować uszkodzenia serca, układu oddechowego, a nawet śmierć.

Trująca roślina przypomina pietruszkę i występuje w całej Polsce. Jak wygląda blekot pospolity?

Trująca roślina posiada błyszczące liście, przypominające pietruszkę oraz pustą w środku łodygę kanciastą. Wysokość blekota może osiągnąć od 10 do 50 centymetrów w zależności od podgatunku. W górnej części można dostrzec rozgałęzienie łodygi, na której szczycie znajdują się drobne kwiaty. Od czerwca do września trwa okres kwitnienia "psiej pietruszki". Charakterystyczną cechą, która umożliwia rozpoznanie chwasta, jest drażniący zapach i piekący smak. Szczególnie narażone na spożycie blekota są dzieci i zwierzęta.

Blekot pospolity to roślina z rodziny selerowatych. Jej występowanie obejmuje całą Europę, teren Azji Zachodniej i Kaukaz. W Polsce najczęściej można ją znaleźć na polach uprawnych, skrajach lasu, a nawet na niżej położonych terenach w rejonach górskich. Jak można przeczytać na stronie fajnyogrod.pl, pojawienie się tego chwasta w ogrodzie lub na polu można zwalczać pieleniem albo środkami chemicznymi.