Komentarze Janusza Kowalskiego nierzadko wzbudzają szerokie zainteresowanie. Poseł Suwerennej Polski w ostatnim czasie m.in. tłumaczył się ze zdjęcia z Donaldem Tuskiem i kwiatami, twierdząc, że to lider Platformy podarował mu bukiet. W połowie ubiegłego roku podczas programu w TVP Info polityk dopatrywał się przejawów "lewackiej ideologii" w... kolorowych kredkach. Rok wcześniej posła oburzyła wypowiedź prof. Andrzeja Horbana na temat "otwierającego się noża w kieszeni".

REKLAMA

Zobacz wideo Kowalski zagrzewał do oklasków w obronie Czarnka. Nie wszyscy podzielili ten entuzjazm

Janusz Kowalski znów oburzony. Tym razem poszło o "gościnię"

14 czerwca Janusz Kowalski zamieścił wpis na Twitterze, w którym udostępnił post Campusu Polska Przyszłości. "Kolejną gościnią Campusu 2023 będzie Justyna Dobrosz-Oracz. Dziennikarka polityczna, sprawozdawczyni parlamentarna 'Gazety Wyborczej'. W latach 2010-2016 była główną reporterką Wiadomości TVP. Porozmawiamy o kryzysie mediów publicznych oraz o możliwości odbudowy zaufania" - brzmiał post.

Ale uwagę Janusza Kowalskiego zwróciło głównie jedno słowo z wpisu Campusu. "'Gościni'. Co to lewactwo robi z pięknym polskim językiem" - zastanawiał się polityk na Twitterze, dodając zawiedzioną emotikonę. Internauci szybko ruszyli z wyjaśnieniami.

Kowalski: "Z kopalni Wieczorek można wydobywać węgiel". Nie można

Internauci tłumaczą feminatywy Januszowi Kowalskiemu: W każdym tłumaczeniu Biblii jest prorokini

"Panie Pośle, szczerze - dla mnie w tym momencie feminatywy są również nienaturalne, bo po prostu przez ~25 lat mojego życia (a mam 32) nikt ich nie stosował. Wyobrażam sobie natomiast, że kiedy dorośnie mój syn, będzie zszokowany, że kiedyś na gościnię ktoś mówił gość, a na posłankę - pani poseł. Po drugie - jeśli druga strona woli być określana gościnią, to jaki to dla nas problem, żeby tak mówić?" - odpowiedział mu Radek Karbowski, twórca Skrótu politycznego.

"Biblia Jakuba Wujka, rok 1593. I w każdym późniejszym tłumaczeniu Biblii również jest prorokini. Feminatywy w języku polskim są obecne od setek lat. Co ta polityka zrobiła z Janusza Kowalskiego, że nawet tekst Biblii chce podważać :(" - napisał dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak.

Wielu internautów zwracało natomiast uwagę, że feminatywy były używane w polszczyźnie jeszcze przed wojną, zanim zaczęli zwalczać je komuniści. Na stronie Obserwatorium Językowego UW możemy przeczytać między innymi, że "leksemy gościni i gościa (ten drugi przed stuleciem oceniony jako przestarzały) są zanotowane w Słowniku języka polskiego pod red. J. Karłowicza, A.A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (1900-1927), tzw. słowniku warszawskim". Były one wówczas definiowane jako żeńskie formy słowa "gość". Obecnie "gościnią" najczęściej nazywana jest uczestniczka wydarzenia publicznego, spotkania, panelu dyskusyjnego, konferencji itd., rzadziej osoba, która udaje się na prywatną wizytę.

Kowalski o tym, co SP robi w rządzie: Zadaję sobie to pytanie każdego dnia

"Najprawdopodobniej słowo gościni przestało być używane w okresie dwudziestolecia międzywojennego lub tuż potem. W takim wypadku trzeba by uznać, że dzisiejsza gościni nie jest bezpośrednią kontynuacją dawnej. Jeśli jednak chcieć we współczesnej gościni widzieć nawiązanie do leksemu zanotowanego przez słownik warszawski, trzeba odnotować różnicę znaczeniową między obydwoma wyrazami (zawężenie znaczenia)" - tłumaczy dalej Obserwatorium Językowe.

"Rozpowszechnione jest przekonanie, że feministyczny program przebudowy języka jest jakąś fanaberią, że nie można go traktować poważnie. Jestem w tej kwestii odmiennego zdania, uważam, że należy zmieniać polszczyznę w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, aby powiększać w niej obszary charakteryzujące się symetrią płci" - pisał jeszcze w 2011 roku prof. Mirosław Bańko, odpowiadając na pytanie jednego z internautów na stronie Słownika Języka Polskiego PWN. I dodał: "Każdy z nas ma jednak szanse oddziaływać na język poprzez używanie form, które chciałby wprowadzić do obiegu".