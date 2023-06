"Rz" broni Kolanki ws. doradzania premierowi Morawieckiemu. "Nadużycie i próba dyskredytacji"

Zobacz wideo Tadeusz Cymański gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

W 2019 roku, przed wyjazdem Mateusza Morawieckiego do Izraela, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów napisał do Mariusza Chłopika, nieformalnego doradcy premiera ws. komunikacji, aby podał kontakty do dziennikarzy, którzy mogliby doradzić premierowi ws. wyjazdu na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Według rzekomych maili, na liście znaleźli się Wojciech Wybranowski, Katarzyna Gójska, Piotr Gociek, Jacek Karnowski i Paweł Lisicki oraz Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko z "Rzeczpospolitej".

Według rzekomych maili, których treść wyciekła do internetu, Michał Kolanko miał napisać: "Lepiej zarobić strzała od opozycji wew [prawdopodobnie - wewnętrznej - red.], jak nie pojedziecie, to przykryje to cały tydzień. Jechać i tam głośno protestować". "Rzeczpospolita" wydała 3 czerwca oświadczenie w tej sprawie: "W związku z publikacjami na temat red. Michała Kolanki, który znajduje się obecnie w służbowej delegacji, redakcja 'Rzeczpospolitej' poprosiła go o wyjaśnienia, które będziemy mogli przeanalizować po jego powrocie".

Teraz jednak pojawiło się kolejne oświadczenie "Rzepy" opublikowane przez dziennik, którego treść cytuje portal Press. "Po wnikliwym przejrzeniu całości korespondencji i wysłuchaniu relacji redaktora Michała Kolanki o jego roli w tej sprawie, na podstawie znanych nam materiałów nie podzielamy opinii, jakoby Michał Kolanko 'doradzał' premierowi. Określenie takie uznajemy za nadużycie i próbę dyskredytacji dziennikarza. Materiał odwołuje się - wedle naszej najlepszej wiedzy - do swobodnej relacji urzędnika, a nie do realnego zapisu rzekomej wypowiedzi dziennikarza" - głosi treść oświadczenia opublikowanego przez press.pl. W komunikacie podpisanym przez Bogusława Chrabotę, stwierdzono, że Kolanko jako dziennikarz kontaktuje się z politykami z różnych ugrupowań politycznych, w związku z czym nie można wykluczyć, że "przy okazji tych kontaktów, jak wielu innych dziennikarzy, mógł być przez urzędnika 'sondowany'". Jak podkreśla "Rz" w swoim oświadczeniu, nie oznacza to jednak, w świetle znanym ich faktów, doradztwa, a tym samym naruszenia zasad etyki dziennikarskiej.

Przypomnijmy: w lutym 2019 roku premier Mateusz Morawiecki miał wyjechać do Izraela na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Współpracownicy szefa polskiego rządu, z uwagi między innymi na napięte wówczas relacje izraelsko-polskie, mieli wytypować dziennikarzy, którzy mogliby w tej sprawie doradzić premierowi. Ostatecznie jednak szczyt odwołano na prośbę strony polskiej. Na stronie Poufnej Rozmowy pojawiły się maile rzekomo pochodzące ze skrzynki Michała Dworczyka, ówczesnego szefa kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W wiadomościach znalazły się opisy tego, co mieli przekazać współpracownikom szefa rządu dziennikarze.

"Jest prośba od Mateusza, abyśmy porozmawiali z kilkoma dziennikarzami celem zebrania ich opinii nt. wyjazdu PMM do IL w ramach V4 [Premiera Mateusza Morawieckiego do Izraela w ramach Grupy Wyszechradzkiej - red.] (...). Chodzi o opinię i ocenę bilansu potencjalnych zysków i strat każdego z rozwiązań" - miał napisać w lutym 2019 roku Michał Dworczyk do Mariusza Chłopika, nieformalnego doradcy premiera ws. komunikacji. W kolejnych wiadomościach Dworczyk i Chłopik mieli napisać, załączając w korespondencji adres premiera, co usłyszeli od dziennikarzy, oprócz Lisickiego i Szułdrzyńskiego. Przy tym ostatnim miał być dopisek: "lepiej nie dzwonić :)".