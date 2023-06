Wielu z nas wie, że nie jest łatwo żyć w związku na odległość i go nie popsuć. A co jeśli dołożyć do tego obawę przed okazywaniem uczuć w publicznych miejscach? Na przykład na dworcu, przy pożegnaniu ukochanego. Nie brzmi jak sielanka? To historia Dawida i Mariusza, bohaterów trzeciego odcinka serialu "Jesteśmy rodziną".

3 Materiały prasowe/Miłość Nie Wyklucza