"Orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie byłych szefów CBA odbieram jako polityczne" - oceniła Przyłębska w Programie 3 Polskiego Radia. Przypomniała, że Trybunał Konstytucyjny już dwukrotnie wydał orzeczenie w sporze kompetencyjnym dotyczącym prawa łaski, a ostatnie z nich jasno mówi, że stanowi ono wyłączną prerogatywę prezydenta. Dodała, że "w związku z tym, taka decyzja może tylko wywołać anarchię i niepewność prawa, bo przeciętny obywatel nie może być pewien, jak zachowa się Sąd Najwyższy".

Chodzi o wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca br., gdy wymiar sprawiedliwości uznał, że sprawa skazanych w 2015 r. w pierwszej instancji Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika powinna ponownie trafić do sądu powszechnego. Tym wyrokiem SN uchylił umorzenie sprawy przez warszawski sąd okręgowy i nakazał ponowne ją rozpatrzyć. "Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w polskim porządku prawnym jest wyłączną domeną sądów powszechnych i Sądu Najwyższego" - stwierdził w uzasadnieniu wyroku sędzia Piotr Mirek. Sąd Najwyższy nie wziął pod uwagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca, który podkreślił, że "ułaskawienie jest wyłączną prerogatywą prezydenta RP". Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przed wydaniem w ich sprawie prawomocnego wyroku.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Osiem lat temu Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście pierwszej instancji skazał byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego (obecnego szefa MSWiA) i Macieja Wąsika, ówczesnego zastępcę Kamińskiego w CBA (obecnie - jego zastępcę w resorcie), na trzy lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas "afery gruntowej" w 2007 r. W listopadzie 2015 r. prezydent Andrzeja Duda - na podstawie artykułu 139. Konstytucji - ułaskawił skazanych, zanim zapadł prawomocny wyrok.

Następnie, w marcu 2016 roku, Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego i wobec aktu łaski prezydenta prawomocnie umorzył sprawę. Od tego orzeczenia SO oskarżyciele posiłkowi złożyli kasację do Sądu Najwyższego. Z kolei SN podjął uchwałę, zgodnie z którą prawo łaski, jako uprawnienie prezydenta, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu. Tak więc, w zaistniałej sytuacji - w ocenie wnioskodawcy - doszło do sporu kompetencyjnego w odniesieniu do warunków stosowania prawa łaski. Wniosek o rozpatrzenie sporu kompetencyjnego między prezydentem a SN, w 2017 roku złożył ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński.