Jarosław Jakimowicz pracuje w TVP od 2019 roku. Widzowie mogli go oglądać m.in. jako gościa programu "Jedziemy", którego prowadzącym jest Michał Rachoń, czy jako gospodarza "Pytania na Śniadanie". Według ustaleń portalu o2.pl Jakimowicz przestał prowadzić ten ostatni program, ponieważ tam nie pasował. "Jarek nie pasował do zespołu. Nie pasował z tym, co robił, nie pasował do formuły programu. Zarządzono radykalne zmiany. I tak stracił dobrze opłacaną posadkę współpracownika PnŚ" - powiedział w rozmowie z portalem anonimowy informator z Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Jakimowicz komentuje swoje zwolnienie. "Pieniądze? Takie sobie"

Do doniesień medialnych na temat zwolnienia postanowił odnieść się sam zainteresowany. Potwierdził, że nie będzie dłużej prowadzącym śniadaniówki w telewizji publicznej, jednak podkreślił, że "nigdy nie należał do zespołu". "To prawda. 4 lata prowadziłem wg własnego pomysłu rozmowy z tzw. "służbami mundurowymi" (...) A teraz o pasowaniu do zespołu. Ja nigdy do niego nie należałem. Widzieliście mnie kiedykolwiek na jakimś zdjęciu, ramówce razem z tzw. "zespołem"? NIGDY??" - napisał dziennikarz.

Wpis Jarosława Jakimowicza na Instagramie jakimowicz7 / Instagram

Odnosząc się do wypowiedzi informatora z TVP na temat "dobrze opłacanej posadki" stwierdził, że swoją pracę wykonywał z pasji, a nie dla pieniędzy. "Pieniądze? Takie sobie. Przez 4 lata taka sama stawka za program. Proszę mi wierzyć, robiłem to dla frajdy, a nie dla kasy. Robiłem to z miłości i podziwu dla służb mundurowych. Każdego dnia ktoś z nich do mnie dzwoni i wyraża chęć pokazania się u nas znowu" - dodał.

Wytatuowała oczy i straciła wzrok. Jest wyrok dla tatuażysty

Kontrowersyjne wypowiedzi Jakimowicza

Jarosław Jakimowicz wielokrotnie prezentował się jako kontrowersyjna postać, np. w 2021 roku, gdy stacja TVN24 czekała na przedłużenie koncesji, dziennikarz napisał: "Domyślacie się Państwo, że jestem za nie przedłużaniem tym szmaciarzom koncesji jak mało kto ŚPIESZCIE SIĘ SZMACIARZE ZADAWAĆ PYTANIA..." (pisownia oryginalna). Komisja Etyki Telewizji Publicznej uznała ten komentarz za naruszenie zasad etyki dziennikarskiej i podkreśliła, że "dziennikarz nie powinien publikować w internecie żadnych opinii, których nie mógłby przedstawić na antenie", ponieważ w ten sposób "godzi w wizerunek nadawcy publicznego".

Innym razem, w 2022 roku Jakimowicz na antenie TVP podczas programu "Jedziemy!", nazwał członków Komitetu Obrony Demokracji "obrzydliwą hołotą". KOD wytoczył dziennikarzowi proces o zniesławienie, a sąd orzekł dla niego karę 10 tys. złotych grzywny oraz 5 tys. złotych nawiązki dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto prezenter miał opłacić koszty postępowania sądowego.