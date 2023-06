"Polki giną zamiast rodzić". Ruszają protesty przeciwko antyaborcyjnemu prawu

Artykuł aktualizowany

Manifestacje odbywają się pod hasłem "Ani jednej więcej". Lista miast, w których odbywają się pikiety, jest na bieżąco aktualizowana na facebookowej stronie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W większości miast pikiety rozpoczynają się o godzinie 18, ale gdzieniegdzie start zaplanowano na godzinę 15.30 lub 17.

Strajk kobiet 2023. Gdzie i o której się odbędzie? [LISTA]

W niektórych miastach, np. Wodzisławiu Śląskim, protesty odbyły się na początku tygodnia. Wcześniej w wydarzeniu wzięły udział miasta takie jak Oleśnica, Lublin, Kraków i Katowice. Strajk jest organizowany "przeciw morderstwom i torturom na porodówkach, przeciw zmuszaniu kobiet do noszenia niechcianych ciąż i do rodzenia, przeciw zakazowi aborcji, przeciw zbrodniczym rządom PiS i cynizmowi lekarzy. Przeciw odbieraniu nam prawa do życia, zdrowia i wolności" - czytamy w komunikacie organizatorów strajku kobiet opublikowanym w mediach społecznościowych.

Protesty "Ani jednej więcej" w całej Polsce

W stolicy protest rozpocznie się pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. W mediach społecznościowych pojawiają się pierwsze zdjęcia ze strajku.

Na miejscu jest liczna reprezentacja polityków, m.in. Koalicji Obywatelskiej:

A także Lewicy:

"Klauzula sumienia NIE OBOWIĄZUJE w przypadku ratowania życia i zdrowia. Dość udawania, że to co się dzieje to tylko wina prawa. Lekarze MUSZĄ stanąć po stronie kobiet! Chcemy lekarzy, nie misjonarzy!" - podkreśla posłanka Marcelina Zawisza z partii Razem.

Pikietujący w Warszawie mają ze sobą transparenty z hasłami "Polki giną zamiast rodzić" czy "Stop killing us". Podczas manifestacji na Krakowskim Przedmieściu przypominano historie ciężarnych kobiet, które umarły w szpitalach. Wspomniano m.in. o sprawie Izabeli z Pszczyny. "Przestańcie nas zabijać!" - skandował później tłum. "PiS zabija!" - brzmi kolejne wznoszone hasło. Poniżej zdjęcie z protestu pod ratuszem w Lublinie:

Protest 'Ani jednej więcej' w Lublinie Gazeta.pl

A tutaj Gdańsk, Kraków i Rzeszów:

Strajk 'Ani jednej więcej' w Gdańsku Fot. Bartosz Bańka / Agencja Wyborcza.pl

Strajk 'Ani jednej więcej' w Krakowie Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Strajk 'Ani jednej więcej' w Rzeszowie Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl





Według informacji dostępnych w mediach społecznościowych strajku kobiet dopiero na fali protestów rodziny kobiet, które zmarły podczas porodu, zaczęły ujawniać tragiczne historie. Swoimi przeżyciami podzieliły się również kobiety doświadczone przez różnego rodzaju komplikacje. Strajki kobiet odbywały się także przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Po ogłoszeniu wyroku w 2020 roku w Warszawie w demonstracji wzięło udział nawet 100 tys. osób.

Śmierć 33-letniej Doroty z Nowego Targu

Protesty w całym kraju zaczęto organizować po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu. Kobieta do szpitala trafiła 21 maja po tym, jak w piątym miesiącu ciąży odeszły jej wody. - Lekarze zapewniali nas, że są szanse na dotrzymanie ciąży i nie ma żadnego zagrożenia - mówiła kuzynka zmarłej w rozmowie z "Faktem". - Dorota usłyszała od lekarzy, że do rozwiązania ma ostry reżim łóżkowy, co oznaczało, że ma tylko leżeć. Zaufaliśmy lekarzom, bo przecież Dorota była szpitalu, pod fachową opieką - przekazała kobieta. Krewna przyznała, że jedynym zaleceniem medyków, po przyjęciu na oddział 33-latki, było leżenie z uniesionymi nogami do góry. Miało to sprawić, że wody napłyną ponownie. Po trzech dniach stan kobiety zrobił się na tyle poważny, że zadecydowano o przerwaniu ciąży. Decyzja zapadła jednak zbyt późno. 24 maja o godzinie 9:39 kobieta zmarła. Według wyników sekcji zwłok przyczyną śmierci był wstrząs septyczny i niewydolność wielonarządowa