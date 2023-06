Nie tylko w Nowym Targu. Relikwie świętych są w szpitalach w całym kraju [LISTA]

Hanna Chrzanowska była pielęgniarką, współorganizatorką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, redaktorką naczelną czasopisma "Pielęgniarka Polska". Po wojnie wyjechała na stypendium do Nowego Jorku, by zapoznać się z systemem pielęgniarstwa domowego, a po powrocie szkoliła pielęgniarki w całej Polsce. Była też pomysłodawczynią systemu pielęgniarstwa parafialnego - chodziło o tworzenie punktów pielęgniarskich (złożonych z przeszkolonych zakonnic i opiekunek świeckich) przy parafiach dla osób ubogich, samotnych czy zaniedbanych przez rodziny.

Proces beatyfikacyjny zaczęto jeszcze w latach 90., a wśród inicjatorów była Zofia Szlendak-Cholewińska, która za wstawiennictwem Chrzanowskiej miała cudownie ozdrowieć z rozległego udaru mózgu. W 2016 roku ekshumowano szczątki pielęgniarki i przy okazji pobrano niewielkie ich fragmenty do przyszłych relikwiarzy. Jak informowano wówczas, przygotowano około 100 kapsułek ze szczątkami.

Około dwadzieścia, a może należałoby napisać - co najmniej około dwadzieścia relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej znajduje się w szpitalach w całej Polsce. Popularnością odpowiada jej tylko Jan Paweł II, którego relikwie znajdują się w dziesiątkach szpitali, a wiele z nich nosi jego imię. Relikwie posiada i nosi imię Jana Pawła II Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu. To tam w nocy z 23 na 24 maja zmarła 33-letnia Dorota.

W pierwszych latach XXI wieku część polskich szpitali podpisała zobowiązanie na polecenie kurii, że nie będzie wykonywać aborcji - był to warunek, by otrzymać imię polskiego papieża. Dyrektor nowotarskiej placówki powtórzył zobowiązanie w 2005, gdy minister zdrowia Marek Balicki zaapelował do szpitali o przestrzeganie ustawy o planowaniu rodziny. Dyrektor Adam Chrapsiński powiedział, że szpital nosi imię papieża, co zobowiązuje go do przestrzegania boskiego prawa i nauk papieża, które stoją w sprzeczności z zabiegami usuwania ciąży. Obecny dyrektor Marek Wierzba z deklaracji się nie wycofał, a jego poglądów można się domyślać - jest wojewódzkim radnym z ramienia Suwerennej Polski. Posłowie partii Zbigniewa Ziobry tylko w ostatnich miesiącach opowiadali się za projektem ustawy, który zakładał m.in. kary więzienia za informowanie o możliwości przerwania ciąży.

Jak ograniczono produkcję relikwii

Fragmenty kości, skóry, włosów czy krew to relikwie I stopnia. Relikwiami II stopnia to przedmioty związane ze świętymi, np. fragmenty ubrań, modlitewniki, różańce. Do 2017 roku istniał jeszcze stopień III, czyli przedmioty, które dotykały relikwii II stopnia. Przed laty "Gazeta Wyborcza" opisała handel tego typu relikwiami, np. Wydawnictwo Karmelitów Bosych z Krakowa wyprodukowało broszurkę o św. Teresie od Dzieciątka Jezus z relikwią. Za 5,50 zł można było nabyć zestaw: nowenna, medalik i relikwia w postaci kawałka materiału potartego o kości świętej. Skąd ten materiał? - Od karmelitanek bosych z Łodzi, ale to nie jest sukienka z grobu. Siostry mają w relikwiarzu kawałeczek św. Tereski, sukno pocierają o kość i wyrabiają relikwie - powiedziano dziennikarce w wydawnictwie. - Bierzemy wstążkę nawiniętą na rolkę, otwieramy relikwiarz, pocieramy o kostkę i potem tniemy wstążeczkę na kwadraciki - pół centymetra na centymetr. Na obrazeczku z przodu jest zdjęcie św. Tereni, a z tyłu jest okienko i tam wklejamy wstążeczkę. Tam też jest napisane "materiał otarty o kości św. Teresy od Dzieciątka Jezus". Ten obrazeczek jest malutki - 5 cm na 3, to taka relikwijka - wyjaśniała siostra z Łodzi. Autorka reportażu ostatecznie stała się posiadaczką 27 relikwii.

A po co relikwie w szpitalach? W wielu przypadkach tłumaczą to sami lekarze. Ówczesny dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie prof. Marek Durlik, gdy w 2016 roku jego placówka otrzymała relikwie Jana Pawła II, "wyraził nadzieję, że obecność relikwii w kaplicy szpitalnej pomoże pacjentom w odzyskaniu zdrowia". - Wiemy, że liczą się nie tylko wysiłki nas, pielęgniarek i lekarzy, ale również liczy się łaska Boża i nastawienie pacjenta - mówił prof. Durlik.

Państwowy Instytut i szpital w Nowym Targu nie są wyjątkami. Placówki z relikwiami są w każdym województwie w Polsce, a na Mazowszu i w Małopolsce wydają się stanowić większość. Niektóre szpitale ściągają do siebie więcej niż jedne relikwie, a prawdziwym kolekcjonerem jest placówka w Łapach, która ma ich ponad 20. Poniższa lista z pewnością nie jest kompletna, ale zebraliśmy na niej większość placówek, które relikwiami chwalą się na swoich stronach lub na stronach kaplic szpitalnych.

Województwo dolnośląskie:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej: relikwie Hanny Chrzanowskiej i Jana Pawła II

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach: relikwie ojca Pio

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Województwo kujawsko-pomorskie:

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu: relikwie Jana Pawła II

Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Województwo lubelskie:

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej: relikwie św. Jan z Dukli

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie - relikwie ks. Jerzego Popiełuszki

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu: relikwie Jana Pawła II

Zamojski Szpital Niepubliczny: relikwie Jana Pawła II

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistycznym w Chełmie: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Województwo lubuskie:

Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli: relikwie ojca Pio

Województwo łódzkie:

Szpital im. M. Kopernika w Łodzi: relikwie św. Peregryna z Laziosi

Szpital Powiatowy w Radomsku: Chrzanowska

Szpital w Głownie - 27 relikwii, m.in. św. Rity, św. Maksymiliana, św. Stanisława Papczyńskiego, o. Pio i 11 błogosławionych nazaretanek, męczennic z Nowogródka

Województwo małopolskie:

Szpital Powiatowy w Chrzanowie: relikwie ojca Pio, św. Faustyny i Jana Pawła II

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie: relikwie Jana Pawła II

Szpital w Wadowicach: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Szpital Powiatowy w Myślenicach: relikwie św. Rity

Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu: relikwie Jana Pawła II

Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu: relikwie św. Kingi

Województwo mazowieckie:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach: relikwie Jana Pawła II

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie: relikwie Jana Pawła II

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Szpital w Ostrowi Mazowieckiej: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim: relikwie Św. Faustyny, bł. Ignacego Kłopotowskiego, św. Rity, Jana Pawła II, dzieci z Fatimy

Narodowy Instytut Kardiologii w Warszawie: relikwie kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Alojzego Orione

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie: relikwie św. Teresy z Kalkuty, Jana Pawła II

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce: relikwie Jana Pawła II

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J.Bogdanowicza w Warszawie: relikwie bł. Carlo Acutisa

Województwo opolskie:

Szpital w Paczkowie: relikwie Jana Pawła II

Województwo podkarpackie:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Chopina w Rzeszowie: relikwie św. Faustyny

Wojewódzki Szpital w Przemyślu: relikwie ojca Pio

Szpital Powiatowy w Mielcu: relikwie Jana Pawła II

Województwo podlaskie:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach: relikwie św. Joanny Beretty Molli

Województwo pomorskie:

Szpital miejski im. PCK w Gdyni: relikwie św. Faustyny, św. Maksymiliana Kolbe i ojca Pio

Województwo śląskie:

Sosnowiecki Szpital Miejski: relikwie Jana Pawła II i Hanny Chrzanowskiej

Województwo świętokrzyskie:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach: relikwie św. Faustyny, Jana Pawła II i ojca Pio

Szpital Specjalistyczny im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Województwo warmińsko-mazurskie:

Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu: relikwie Jana Pawła II

Województwo wielkopolskie:

Szpital w Wągrowcu: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu: relikwie Hanny Chrzanowskiej

Województwo zachodniopomorskie:

Szpital Rehabilitacyjny – Świętego Karola Boromeusza: relikwie bł. ks.Karola Lamperta

Obowiązkowe kaplice i kapelani

Do innych szpitali relikwie peregrynują. W diecezji łomżyńskiej zimą ubiegłego roku pielgrzymowały relikwie Hanny Chrzanowskiej i odwiedziły wtedy siedem szpitali, cztery Domy Pomocy Społecznej i kilka innych instytucji związanych z ochroną zdrowia. Gdy zaś w ramach peregrynacji relikwie Chrzanowskiej przebywały w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, szpitalny kapelan odwiedzał z nimi poszczególne oddziały. "Relikwie stawały w gabinecie pielęgniarki oddziałowej, ale też w innym miejscach np. w dyżurkach pielęgniarek"- informowało w 2020 roku Radio Plus.

Skarpeta Jana Pawła II relikwią? "Szatanowi śmierdziała", księdza uratowała

Relikwie, podobnie jak duchowni, nie ograniczają więc swojej obecności w szpitalach do kaplicy. Choć te, w większości przypadków, w szpitalu być muszą. Z ustawy o prawach pacjenta wynika, że w każdym podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą całodobowo pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Z kolei ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej mówi natomiast, że kierownicy placówek leczniczych mają zatrudniać kapelanów skierowanych przez biskupów i przeznaczą odpowiednie pomieszczenia na kaplice (wyjątkiem są podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami).

Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Sejm RP

Kaplice rzecz jasna rzymskokatolickie, bo w krajach stosunkowo jednolitych wyznaniowo dominuje kościół większościowy. "Dla pacjentów wyznania dominującego tj. rzymskokatolickiego szpital zapewnia Kaplicę Szpitalną, czynną całodobowo oraz zatrudnia Kapelana Szpitalnego", "Na terenie Szpitala opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz wyznania rzymskokatolickiego" - czytamy na stronach placówek. Nawet jeśli nie jest wprost powiedziane, że kaplica jest rzymskokatolicka, kapelanami są katoliccy księża i zakonnicy.

W przypadku pacjentów wyznania innego niż rzymskokatolickie, szpitale informują, że mogą zadzwonić do duchownego wskazanej religii - sami lub z pomocą pielęgniarki. W nielicznych placówkach istnieje nawet możliwość udostępnienia kaplicy na potrzeby spotkań modlitewnych innych wyznań religijnych. Ale tylko jeśli - przykład ze szpitala w Szczecinku - "dyrekcja po uprzedniej konsultacji z kapelanem wyrazi zgodę".