Gdzie jest burza? Grzmi w wielu regionach, na Lubelszczyźnie pojawił się lej. Co to jest?

Jak zapowiadał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, środa miała przynieść burze w wielu regionach Polski. Grzmiało już m.in. w województwie małopolskim czy świętokrzyskim. Wyładowania nieustannie się jednak przemieszczają i obejmują kolejne regiony.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy prognozę na sezon urlopowy 2023!

Gdzie jest burza? Grzmi m.in. w okolicach Przemyśla, na Podhalu i Lubelszczyźnie

"Nad południową i środkową Polską występują burzę, aktualnie komórki na północny wschód od Przemyśla, na Podhalu, w rejonie Chełma, Tomaszowa Mazowieckiego, Sieradza" - wskazali synoptycy IMGW w mediach społecznościowych. Jak przekazali, natężenie zjawisk na ogół jest umiarkowane, "są to przeważnie niewielkie układy wielokomórkowe" - czytamy we wpisie opublikowanym po godz. 17.30.

Na południu do godz. 22 ważne pozostają ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Chodzi o województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie (oprócz powiatów północnych), łódzkie (tylko powiaty południowe) oraz mazowieckie (tylko powiaty południowe).

Upały wkroczą do Polski. Nie zabraknie burz, a nawet gradu

Lubelskie. Na niebie pojawił się lej. Mieszkańcy uchwycili go na zdjęciach

Obserwatorzy.info poinformowali na Twitterze, że w wyniku burz, które przetaczają się przez Polskę, na niebie zaobserwowano lej. Niektórzy w mediach społecznoścowych nazywali go trąbą powietrzną, jest to jednak lej kondensacyjny (trąbą powietrzną stałby się dopiero po dotknięciu ziemi). "Lejek kondensacyjny na Lubelszczyźnie. W naszym Systemie Raportów pojawiło się zdjęcie leja kondensacyjnego, zaobserwowanego w rejonie Kazimierzówki. Autorem jest użytkownik karolkocemba" - czytamy we wpisie.

W czwartek, piątek i sobotę nad Polską przejdą kolejne burze, co oznacza, że tego typu zjawiska mogą się powtórzyć. Warto przypomnieć, że trąby powietrzne zdarzają się w Polsce i nie jest to niezwykłe zjawisko. W ostatnich latach, ze względu na zmieniający się klimat, dzieje się to jednak coraz częściej.