Zobacz wideo Szydło atakuje Komisję Europejską: Polska nie da się sterroryzować!

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski stawił się w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Tematem posiedzenia jest "przedstawienie informacji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat nadużywania ustawowych uprawnień przez Przewodniczącego KRRiT w kontekście wolności mediów". Wniosek o przedstawienie informacji przez Świrskiego złożyła grupa posłów opozycji. Do sprawy szef KRRiT odniósł się w rozmowie z Polską Agencją Prasową. - Na wstępie chcę mocno zaznaczyć, że nie będę informował Komisji o - cytuję z tytułu wniosku - "nadużywaniu ustawowych uprawnień przez Regulatora w kontekście wolności mediów", gdyż takich nadużyć po prostu nie ma. Tak sformułowany temat jest kłamliwą, bezpodstawną insynuacją, manipulacją, mającą wskazać na rzekomą rzeczywistość, której nie ma. Regulator nie nadużywa ustawowych uprawnień, nie ma żadnych sądowych wyroków potwierdzających tę tezę, wszystkie moje działania są zgodne z prawem, na podstawie i w ramach prawa, jak stanowi Konstytucja - powiedział.

REKLAMA

Sprawa kary nałożonej przez KRRiT na TOK FM. Świrski o wezwaniu na komisję: Niestosowne

Jak dodał, "wniosek pani Joanny Scheuring-Wielgus (posłanki Lewicy - red.) został mi przekazany bez uzasadnienia". - Dopiero kiedy o nie poprosiłem, przysłano uzasadnienie, z którego wynika, że pani poseł jest bardzo zainteresowana karą nałożoną na TOK FM. Wiem, że na posiedzenie zostali zaproszeni też przedstawiciele TOK FM, które jest stroną postępowania administracyjnego. Wydaje mi się to niestosowne, ponieważ poseł Sejmu nie jest stroną w tym postępowaniu, a także nie powinien być stroną reprezentującą jakikolwiek komercyjny podmiot w Polsce. Składając taki wniosek, traci swoją bezstronność, staje się kimś w rodzaju lobbysty tego komercyjnego nadawcy - przekazał Świrski.

80 tys. zł kary od KRRiT dla TOK FM. Nadawca składa odwołanie do sądu

Wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu z udziałem przewodniczącego KRRiT Scheuring-Wielgus złożyła w maju. Pod wnioskiem podpisali się również posłowie PSL i KO. "Mam nadzieje, że komisja zostanie zwołana na kolejnym posiedzeniu, a pan Świrski się zjawi i pogadamy o wolności mediów Radio TOK FM" - pisała wówczas posłanka w mediach społecznościowych.

Przewodniczący KRRiT nałożył na Radio TOK FM karę w wysokości 80 tys. zł. Sprawa ma związek z wydaniem programu "Pierwsze śniadanie" z dn. 7 czerwca 2022 r. Prowadzący Piotr Maślak, odnosząc się do podręcznika do przedmiotu "Historia i Teraźniejszość" napisanego przez prof. Wojciecha Roszkowskiego, stwierdził wówczas: "Czyta się to jak podręcznik - przepraszam za to porównanie - dla Hitlerjugend chwilami, nie wszędzie". Skargę w tej sprawie złożył wtedy wydawca podręcznika. "W toku postępowania ustalono, że w audycji poniżono i naruszono godność ofiar II Wojny Światowej, w tym Żydów. Pojawiły się w niej treści dyskryminujące i nawołujące do nienawiści z uwagi na poglądy polityczne. Użyto obraźliwych, stygmatyzujących określeń wobec prof. Wojciecha Roszkowskiego, przez co naruszono jego godność zagwarantowaną konstytucyjnie" - podano w komunikacie KRRiT. "Audycja została przygotowana nierzetelnie. Ograniczała się do cytowania wyrywkowych fragmentów książki, udostępnionych na stronie internetowej wydawnictwa przed publikacją podręcznika, a nie na wszechstronnej analizie całego utworu" - stwierdziła rada.

"Szkło kontaktowe" na celowniku KRRiT. Świrski domaga się wyjaśnień

"Zarzuty brzmią absurdalnie". W tle sprawa koncesji

8 maja oświadczenie dot. kary wydała Kamila Ceran, redaktorka naczelna rozgłośni. Jak podkreśliła, komunikat KRRiT o nałożeniu kary przyjęła ze zdziwieniem. "Teraz bowiem Przewodniczący KRRiT dopatrzył się w wyemitowanej przez TOK FM audycji propagowania działań sprzecznych z prawem, poglądów i postaw sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym, treści nawołujących do nienawiści i treści dyskryminujących oraz poniżenia i naruszenia godności ofiar II wojny światowej, w tym Żydów. Zarzuty te w zderzeniu z treścią audycji będącej przedmiotem postępowania KRRiT brzmią absurdalnie, a sytuacja taka nigdy w historii Radia TOK FM nie miała miejsca" - napisała Ceran.

Naczelna TOK FM zwróciła uwagę, że decyzja o nałożeniu kary zapadła po złożeniu przez radio wniosku o odnowienie koncesji. Obecna wygasa 3 listopada.