Wytatuowała oczy i straciła wzrok. Jest wyrok dla tatuażysty

Do zdarzenia doszło 22 kwietnia 2017 roku. Aleksandra z Wrocławia, zdecydowała się na tatuaż w salonie warszawskiego specjalisty. Mężczyzna twierdził, że wykonał wiele takich zabiegów. "Tatuażysta, który miał wykonać tatuaż oczu, w swoim portfolio miał kilkadziesiąt takich zabiegów. Tak przynajmniej mówił. Potem okazało się to nieprawdą. Twierdził również, że ma wykształcenie medyczne, co też jest wątpliwe" - mówiła w grudniu 2017 roku w rozmowie z Gazetą Wrocławską. Kobieta dodała, że przed wykonaniem zlecenia nie została poinformowana o ryzyku, jakie wiąże się z tatuowaniem gałek ocznych.

W trakcie 40-minutowego zabiegu doszło do wielu błędów. Tatuażysta wbijał igłę za głęboko, przez co tusz rozlał się po całym oku i doszło do uszkodzenia nerwów. Kobieta twierdzi, że od razu zgłosiła problemy z widzeniem oraz ból, jednak mężczyzna zaczął ją uspokajać. Powiedział, że to normalna reakcja, która niebawem minie. Nie przerwał zabiegu i zaczął tatuować drugie oko. Twierdził, że wszelkie dolegliwości, w tym opuchlizna oraz bóle mogą się utrzymywać do trzech tygodni, po tym czasie wszystko miało wrócić do normy. Tak się jednak nie stało.

Straciła wzrok po nieumiejętnym wykonaniu tatuażu

Kobieta straciła wzrok w prawym oku, w lewym zaś widzi jedynie światło. "Mam zaćmę i jaskrę. Straciłam bezpowrotnie wzrok w prawym oku. Lekarze nie dawali mi szans na odzyskanie wzroku, ale dzięki zabiegom starali się ustabilizować ciśnienie w oku i ulżyć mi w bólu. Chcieli też wypłukać tusz z oka, ale barwnik wżarł się w tkankę" - tłumaczy w rozmowie z Gazetą Wrocławską.

Mieszkanka Wrocławia trafiła pod opiekę okulisty w Warszawie. Podczas badań okazało się, że tusz, który został wykorzystany do wytatuowania gałek ocznych, nie miał atestów, a tym samym nie powinien być używany do tak poważnego zabiegu.

Sąd: Tatuażysta nie udzielił pomocy i doprowadził do kalectwa

Sprawa trafiła do prokuratury, która postawiła tatuażyście kilka zarzutów, w tym spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci ciężkiego kalectwa oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanej. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł 20 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli I instancji zdecydował, że Piotr A. ma zapłacić 150 tys. zł odszkodowania oraz wykonać prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie przez rok. Jednak prawnicy poszkodowanej, która początkowo żądała miliona złotych odszkodowania, wnieśli w tej sprawie apelację. Finalnie wyrok, tym razem prawomocny, zapadł 10 czerwca br. Sąd zdecydował, że tatuażysta ma zapłacić 200 tys. zadośćuczynienia. Jak donosi Gazeta Wrocławska, w studiu Piotra A. już nie wykonuje się tego typu zabiegów.