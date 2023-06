Fenomen pluszowej gęsi Pipy na straganach. Chcą mieć ją w domu wszystkie dzieci

Jeszcze do niedawna tytuł jednej z najpopularniejszych zabawek królujących na polskich straganach należał do pluszaka Huggy-Wuggy pochodzącego z gry o charakterze horroru. Główny bohater Poppy Palytime zdaje się jednak odchodzić w zapomnienie na rzecz pluszowej podobizny gęsi. Choć na pierwszy rzut oka jest to dość zwyczajna zabawka, ptak cieszy się tak wielką popularnością wśród najmłodszych za sprawą wyjątkowego konta na platformie TikTok.

Gęś Pipa u szczytu popularności. Jej wypchaną wersję kupimy na każdym straganie

Za popularność pluszowej zabawki odpowiedzialne jest konto użytkownika platformy TikTok działającego pod nazwą @dekoratorwnetrzumyslu. Publikowane na nim materiały przedstawiają krótkie epizody z życia gęsi o imieniu Pipa, która swoim zachowaniem łudząco upodabnia się do udomowionego psa. Nadzwyczajny zwierzak połączony z umiejętnością wykonywania sztuczek już sam w sobie budził zainteresowanie. Na sukces Pipy składa się jednak również charakterystyczny sposób mówienia oraz zachowania jej właściciela. Połączenie tych dwóch barwnych bohaterów owocuje zabawnymi materiałami, które umilają dzień zarówno dzieci jak i starszych użytkowników platformy. Losy Pipy śledzi ponad 450 tysięcy osób.

Pluszowe gęsi na polskich straganach. Ile kosztuje podobizna Pipy?

Na straganach w turystycznych miejscowościach zaroiło się od pluszaków przypominających sławną bohaterkę tiktokowych nagrań. Pipę znajdziemy tam w bardzo różnych rozmiarach: od małych breloczków, przez średniej wielkości przytulanki, aż po ogromne gęsi swoim wzrostem przewyższające małe dzieci. To właśnie w zależności od jej wielkości za zabawkę zapłacimy od 60 do 150 złotych.

Ptak występuje również w różnych wariantach kolorystycznych, choć najczęściej spotkamy się z jego naturalnym ubarwieniem. Rozpoczęcie dystrybucji wypchanych podobizn Pipy w swoim oficjalnym sklepie ogłosił także jej właściciel.