Do tragicznego zdarzenia doszło 23 sierpnia 2018 roku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Zaskalu (woj. małopolskie). 18-letnia Angelika P. prowadziła samochód podczas egzaminu na prawo jazdy. Kierowczyni złamała przepisy, nie zatrzymała się przed znakiem "stop" i postanowiła wjechać na tory. Niestety, w tym momencie doszło do tragedii, ponieważ w pojazd uderzył pociąg. W efekcie zdarzenia 18-latka zmarła.

Tragiczny wypadek podczas egzaminu na prawo jazdy. Sąd Apelacyjny wydał wyrok

Nowotarska prokuratura zajmująca się sprawą uznała, że winę za wypadek ponosi egzaminator - Edward R. z Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Służby stwierdziły, że powinien on zahamować przed wjazdem na niestrzeżony przejazd. Prokuratura przedstawiła mu akt oskarżenia, ale także oskarżyła o nieudzielenie pomocy. Egzaminator miał opuścić pojazd jako pierwszy i nie udzielić pomocy zdającej egzamin. We wrześniu 2022 roku sąd pierwszej instancji skazał egzaminatora na 18 miesięcy pozbawienia wolności oraz nałożył zakaz wykonywania zawodu instruktora i egzaminatora na okres pięciu lat. Oprócz tego mężczyzna przez dwa lata nie mógł prowadzić pojazdów. Edward R. utrzymywał, że jest niewinny i zapowiadał apelację. Sąd nakazał także mężczyźnie zapłacić rodzicom i bratu 18-latki po 50 tysięcy złotych (razem 150 tys. zł). Jak donosi Onet, Sąd Apelacyjny w Nowym Sączu podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji i orzekł, że mężczyzna przyczynił się do śmierci 18-letniej Angeliki P.

Według statystyk PKP PLK za 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiadają kierujący samochodami. Przyczyny wypadków na przejazdach od lat są te same - ignorowanie znaku stop, czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki i omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, to najczęstsze przyczyny tragedii. W pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku na przejazdach i przejściach w poziomie szyn doszło do 82 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych, w których zginęły 24 osoby, a pięć zostało ciężko rannych.

