Wiceprezeska fundacji FEDERA o sprawie zmarłej Doroty. "Prawo wręcz obligowało lekarzy, aby jej pomóc"

Kamila Ferenc, aktywistka i adwokatka działająca w Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA była gościnią w programie "W moim stylu" Magdy Mołek w serwisie YouTube. Ferenc wspomniała, że fundacja "wyręcza państwo". Prowadząca poruszyła kwestie prawne - karania lekarzy za przeprowadzanie aborcji. - Samo zagrożenie dla zdrowia psychicznego jest również legalną podstawą do wcześniejszego zakończenia ciąży, to potwierdził ostatnio Rzecznik Praw Pacjenta - powiedziała Ferenc. Jak stwierdziła, Kodeks Etyki Lekarskiej nie jest w praktyce stosowany. - W polskiej ochronie zdrowia coraz częściej widzimy, że brakuje empatii, widzenia w pacjentce człowieka, pytania ją o potrzeby, o zdanie - mówiła wiceprezeska fundacji.

Ferenc o sprawie zmarłej Doroty: Prawo obliguje lekarzy, żeby tym pacjentkom pomóc

Mołek zwróciła uwagę na argument "związanych rąk" u lekarzy, którzy twierdzą, że nie mogą wykonywać zabiegu aborcji z uwagi na regulacje prawne. - Czy to prawda? - zapytała. - Odpowiedź jest złożona. Jeżeli chodzi o takie tragiczne sytuacje, takie jak sprawa pani Doroty, Izy, Marty, Anny, Justyny - tutaj sytuacja jest jasna. Prawo nie wiąże, ale wręcz obliguje lekarzy, żeby tym pacjentkom pomóc, chociażby poprzez zakończenie ciąży - odpowiada Ferenc.

- Podejście lekarzy nie wzięło się znikąd. Restrykcyjne prawo dotyczące zakończenia ciąży, kryminalizacja pomocnictwa w tej procedurze, wpływa na to, że nawet obowiązującego prawa lekarze nie chcą wykonywać. Dlaczego? Bo jest atmosfera, która z zakończenia ciąży czyni w opinii publicznej przestępstwo - tłumaczy adwokatka w programie Magdy Mołek. Ferenc podkreśla, że nie ma nic ważniejszego niż dobrostan pacjentki. Jak podkreśliła Ferenc, "w środowisku medycznym jest bardzo dużo mitów". - W polskim prawie dopuszczalne jest przerywanie ciąży wtedy, kiedy pacjentka tego chce, jeśli występuje zagrożenie nie bezpośrednie, ale już pośrednie. Kiedy występuje ryzyko pogorszenia się stanu zdrowia. Kropka. I to już wystarczy. Jeśli mamy zagrożenie życia, to ryzyko jest jeszcze większe. Ale wystarczy już hipotetyczne prawdopodobieństwo, że zdrowie tej pacjentki w ciąży się pogorszy - mówi Ferenc.

Misją Fundacji FEDERA jest działanie na rzecz podstawowych praw człowieka, w szczególności prawa kobiet do decydowania o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Jak czytamy na stronie fundacji, organizacja wywalczyła ze strony Rzecznika Praw Pacjenta jasne stanowisko ws. aborcji przeprowadzanej w publicznych szpitalach. Odmowa aborcji, mimo stwierdzonego przez psychiatrę zagrożenia zdrowia psychicznego pacjentki, stanowi naruszenie prawa. "Zmuszenie bowiem kogokolwiek do donoszenia ciąży prowadzić może do poważnych skutków zdrowotnych o podłożu psychicznym, w tym zaburzeń adaptacyjnych, stresu pourazowego czy myśli samobójczych. Możemy jedynie wyobrazić sobie, jak ciężki jest stan psychiczny kobiety, która dowiaduje się właśnie o poważnej wadzie genetycznej płodu" - głosi wpis fundacji.

W nocy z 23 na 24 maja doszło do tragedii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie). 33-letnia Dorota zmarła z powodu wstrząsu septycznego, będąc w piątym miesiącu ciąży. Według rodziny i adwokatki prowadzącej sprawę, lekarze, mimo zagrożenia życia kobiety, nie zdecydowali się na przeprowadzenie zabiegu aborcji. Jak wyliczał Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec w sprawie Doroty doszło do naruszenia: prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, prawa pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny, prawa pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełnienia i braków w dokumentacji.

Jak mówił Marcin, mąż 33-letniej Doroty w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", "pielęgniarki kazały jej leżeć z nogami powyżej głowy, bo twierdziły, że dzięki temu wody mogą napłynąć". - Personel nie pozwalał nam dotykać brzucha, aby nie wywołać skurczów. Opowiadano nam historię o kobiecie, której w 24. tygodniu ciąży odeszły wody płodowe, ale urodziła zdrowe dziecko w 35. tygodniu ciąży - opowiada pan Marcin. Personel nie pozwolił kobiecie wstawać do toalety. Mama Doroty z kolei musiała pytać pielęgniarki, czy 33-latka może usiąść, aby na przykład zjeść posiłek.

