"Walczymy o legalną aborcję, kary dla gwałcicieli, pełnię praw człowieka i praworządną, bezpieczną Polskę. Wspieramy obywatelską wzajemną pomoc aborcyjną" - czytamy w komunikacie strajku kobiet". Protesty odbędą się w Polsce i w wielu krajach na świecie. W których miejscach rozpocznie się strajk?

REKLAMA

Zobacz wideo Kobiety wyszły na ulice. "To doświadczenie formacyjne dla pokolenia"

Strajk kobiet. W których miastach odbędą się strajki? Godziny i miejsca zbiórek [LISTA]

Środa 14 czerwca

Bielsko-Biała. Plac Bolesława Chrobrego godz. 18:00;

Bolesławiec. Rynek Bolesławiec godz. 18:00;

Bydgoszcz. Ulica Gdańska 10 godz.17:00;

Elbląg. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu 18:00;

Gdańsk. Dwór Artusa w Gdańsku 18:00;

Gliwice. Skwer Doncaster 9:00;

Głogów. Skwer Praw Kobiet 19:00;

Gorzów Wielkopolski. Fontanna Pauckscha 18:00;

Góra. Plac Bolesława Chrobrego 18:00;

Grodzisk Mazowiecki. Plac Wolności 18:00;

Gryfice. Plac Zwycięstwa 17:00;

Kalisz. Ulica Zamkowa przed Biurem Poselskim PiS 18:30;

Kielce. Pomnik Sienkiewicza 18:00;

Kłodzko. Plac Bolesława Chrobrego 18:00;

Kraków. Wieża ratuszowa w Krakowie 18:00;

Krosno. Na rynku 18:00;

Nowy Targ. Na rynku 18:00;

Lublin. Plac Króla Władysława Łokietka 18:00;

Łomża. Szpital Wojewódzki w Łomży 18:00;

Łódź. Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3 18:00;

Olsztyn. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska, ul. Żołnierska 16 C 18:00;

Opole. Plac Wolności 18:00;

Piaseczno. Na rondzie Praw Kobiet w Józefosławiu na skrzyżowanie ulic Energetycznej i Geodetów 20:00;

Piotrków Trybunalski. Rynek Starego Miasta 18:00;

Poznań. Plac Wolności 18:00;

Pruszków. Plac Jana Pawła II 19:00;

Radomsko. Plac 3 Maja 18:15;

Rawa Mazowiecka. Urząd Miasta Rawa Mazowiecka 18:00;

Rybnik. Ulica Jana III Sobieskiego 18:00;

Rzeszów. Na rynku - pomnik Kościuszki 18:00;

Słupsk. Ulica Jedności Narodowej 2 17:00;

Stalowa Wola. Sąd Rejonowy w Stalowej Woli 18:30;

Starachowice. Na rynku 17:30;

Szczecin. Plac Solidarności 8:00;

Świdnica. Na rynku 18:00;

Tarnobrzeg. Plac Bartosza Głowackiego 18:00;

Tczew. Ulica Łazienna 14 18:00;

Tomaszów Mazowiecki. Plac Kościuszki 18:00;

Toruń. Pomnik Mikołaja Kopernika 18:00;

Wałbrzych. Na rynku 18:00;

Warszawa. Pomnik Mikołaja Kopernika 18:00;

Wejherowo. Plac Jakuba Wejhera 18:00;

Włocławek. Plac Wolności 18:00;

Wrocław. Plac Gołębi Wrocław (Fontanna) 18:00;

Zamość. Rynek Wielki 18:00;

Zielona Góra, deptak 18:15;

Cagliari. (Sardynia, Włochy) 11:00;

Londyn. (Wielka Brytania) 20:00;

Wiedeń. (Austria) 19:00.

Czwartek 15 czerwca

Myślenice na rynku 15:30;

Częstochowa al. NMP 18:00;

Sochaczew Park im Fryderyka Chopina 18:00.

Niedziela 18 czerwca

Kluczborg na rynku Kluczborskim.

Strajk Kobiet i kordon policji przed domem Kaczyńskiego na Żoliborzu

Strajk kobiet. W wielu miastach protesty już się odbyły. Jednym z powodów protestów było orzeczenie TK ws. aborcji

W poniedziałek 12 czerwca protesty były zorganizowane w Wodzisławiu Śląskim. We wtorek protestowali mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i Berlina w Niemczech. Wcześniej w wydarzeniu wzięły udział miasta takie jak Oleśnica, Lublin, Kraków i Katowice. Strajk jest organizowany "przeciw morderstwom i torturom na porodówkach, przeciw zmuszaniu kobiet do noszenia niechcianych ciąż i do rodzenia, przeciw zakazowi aborcji, przeciw zbrodniczym rządom PiS i cynizmowi lekarzy. Przeciw odbieraniu nam prawa do życia, zdrowia i wolności" - czytamy w komunikacie organizatorów strajku kobiet opublikowanym w mediach społecznościowych.

Protesty odbędą się w Polsce i w wielu krajach na świecie. Według informacji dostępnych w mediach społecznościowych strajku kobiet dopiero na fali protestów rodziny kobiet, które zmarły podczas porodu, zaczęły ujawniać tragiczne historie. Swoimi przeżyciami podzieliły się również kobiety doświadczone przez różnego rodzaju komplikacje. Strajki kobiet odbywały się także przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Po ogłoszeniu wyroku w 2020 roku w Warszawie w demonstracji wzięło udział nawet 100 tys. osób.