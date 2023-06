W wielu miejscach w Polsce panuje susza i dotyczy to także południowych obszarów, które od kilku dni mogą liczyć na większe opady deszczu. Wraz z nimi wystąpiły jednak podtopienia i zalania, które spowodowane są nie tylko dużą ilością wody, która spadła na ten teren, ale też wysuszoną ziemią, która nie była w stanie wchłonąć całej wody. Jaka pogoda czeka nas w środę?

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Prognoza pogody na środę 14 czerwca - synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia

Na środę 14 czerwca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia, które dotyczą burz z ulewnym deszczem oraz gradem. Alertem objęte zostały województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie oraz południowe powiaty województwa mazowieckiego, wschodnie powiaty województwa łódzkiego oraz część południowej i centralnej Lubelszczyzny.

666 nie pojedzie już na Hel. Autobus zmieni cyfrę. W tle "satanizm"

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad" - informuje IMGW. Ponadto w województwie świętokrzyskim i w części Podkarpacia zapowiadane są ulewne deszcze, a wysokość opadów może punktowo wynieść do 35-40 mm. Alerty będą obowiązywać od godziny 12 do godziny 22.

"Upragnionego deszczu nadal jest za mało, jednak dzięki 'górnemu niżowi', czyli wirowi powietrza w środkowej i górnej troposferze, który przez najbliższe kilka dni będzie kręcił się nad Polską, możemy liczyć choć na odrobinę wilgoci i deszczu, zwłaszcza tam, gdzie dawno nie padało" - podkreśla IMGW na Twitterze.

Ponadto województwa świętokrzyskie i podkarpackie objęte są alertem hydrologicznym. "W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - przekazało IMGW. Sytuacja ta dotyczy zlewni Nidy, Czarnej, Koprzywianki, Kamiennej, Wisłoki, Wisłoka, Sanu i Łęgu. Zwłaszcza na Podkarpaciu spodziewane są podtopienia, które wystąpią przede wszystkim na terenach miejskich.

Gdzie dokładnie jest burza? Te informacje można śledzić na stronie Windy.com, wchodząc w zakładkę "radar pogodowy". Tam zaznaczony jest aktualny obszar występowania deszczu i innych zjawisk pogodowych.

Prognoza zagrożeń meteorologicznych w kolejnych dniach

W czwartek 15 czerwca strefa z burzami przesunie się nad północo-wschodnią Polskę. Alerty dotyczące burz z gradem mogą zostać wydane w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim oraz w południowej części Mazowsza.

Porsche wjechało w ciężarówkę, zginął działacz PSL. Jest przyczyna wypadku

W piątek 16 czerwca alertami mogą zostać objęte dodatkowo także zachodnie województwa. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą objąć wówczas również Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę i Ziemię Lubuską.