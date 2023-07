Na mapie Polski nadal widnieją białe plamy wykluczenia komunikacyjnego. Istnieją miejscowości, do których nie dojeżdża ani autobus, ani pociąg. Zgodnie z badaniami Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu w 20 proc. wsi w naszym kraju nie ma transportu publicznego. Drugie tyle posiada go w minimalnym stopniu. To prawie kilkanaście milionów Polaków.

Tekst pochodzi z cyklu "Tu jest Polska", w którym rozmawiamy z Polakami o ich problemach i codzienności. Przed zbliżającymi się wyborami słyszymy historie, które choć powinny, nie zwracają uwagi polityków.

W Lutowiskach działa tylko jeden, mały szkolny bus, który dowozi uczniów do najbardziej odległych miejscowości. Podobnie we wsi Nasiczne. Przy drodze Berehy Górne – Dwernik autobusy kursują jedynie dla dzieci. Tak jak w większości bieszczadzkich wiosek.

Dorośli są zdani na samochód lub stopa. Ewentualnie kilkunastokilometrowy marsz do najbliższego lekarza czy banku. Czasem uda się złapać jakiegoś prywatnego busa, ale to tylko w sezonie. Są też najbardziej dzikie Bieszczadzkie wsie, które transportu nie posiadają wcale. Wieś Teleśnica Sanna w większości znajduje się już pod wodą (de facto przestała istnieć po utworzeniu Zalewu Solińskiego). Można do niej dostać się leśną drogą, często nieprzejezdną ze względu na podmokły teren (ok. 8 kilometrów) lub łodzią. To właśnie tak Krzysztof Bross dociera do domu.

Z parkingu Na Wypale w Teleśnicy odszukuję w zaroślach błotnistą ścieżkę w dół. Tam po kilku minutach marszu pojawia się tafla jeziora. Na wprost widnieje przycumowana do błotnistego brzegu mała, zadaszona łódka. W środku zgarbiony, brodaty mężczyzna. - Krzysztof Bross, bardzo mi miło - przedstawia się i silnie ściska dłoń. Sprawnie porusza się o dwóch kulach i odpala łódź. Bross jest już po dwóch operacjach bioder, ma przewlekłą chorobę płuc i chore kolana. Ostatnio dowiedział się też, że jego serce pracuje już tylko na 30 procent. Jest jednak bardziej krzepki niż niejeden młodszy Bieszczadnik.

- Jak to jest, że ponoć w moim wieku to leki są darmowe, a ja idę do apteki a tam rachunek na 550 zł mi wystawili. To są darmowe, czy nie są? - pyta. Jak podkreśla, takich pieniędzy przy sobie wtedy nie miał, więc leki czekają na wybranie już kilka tygodni. Wyprawa do apteki z Teleśnicy to dla niego coraz większe wyzwanie. Nie użala się jednak nad sobą. 40 lat życia w dziczy nauczyło go, że nie warto i szkoda czasu.

Dopływamy do brzegu i wskakujemy na ciągnik. Nim dojeżdżamy do położonego u góry gospodarstwa.

Był 1981 rok, gdy kolega pokazał Krzysztofowi to miejsce, nietknięte ludzką ręką. Wtedy Bross przepadł i już wiedział, że tu ułoży sobie życie. Sam postawił tu dom. Mówi, że przeżył tu już chyba wszystko, co było do przeżycia. Pamięta zimy, gdy lód na Solinie był w stanie utrzymać autobus i zaprzęg z końmi. Pamięta też ogromne śnieżyce i szaleńcze burze, także te prywatne. - Gdy rodziła się Ula akurat nie było łączności. Poród odebrałem sam. Śmigłowiec przyleciał nad ranem, już po wszystkim - wspomina.

Rok po Uli pojawił się Krzysiek. Gdy dzieci podrosły miały się uczyć przez internet, ale łącze było za wolne. Nie było wyjścia i trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. Dlatego Ula jako sześciolatka jeździła do zerówki konno, przez las i góry na Gniadej. Niestety wiernej klaczy sparaliżowało jedną nogę, więc Bross woził córkę do zerówki motorówką. Z Teleśnicy do szkoły jeździła już autobusem. W zimie w tygodniu mieszkała u zaprzyjaźnionej rodziny, ale na weekend zawsze była w domu.

Matka dzieci nie wytrzymała długo na wsi, jak mówi Bross, poszła w świat, a on wychował dzieci sam. Nie dziwiło go to szczególnie, bo poprzednia partnerka również uciekła z Sanny. - Córka stała się teraz ofiarą Erasmusa - mówi z przekąsem mężczyzna. Wybrała życie za granicą, a gdyby została w Sannie, mogliby dokupić koni i prowadzić prawdziwą hodowlę. Dziś na łąkach pasie się ich jedynie sześć. Żeby dorobić do emerytury Bross otworzył u siebie dwa domki letniskowe.

- Z tej agroturystki się trzymam. Niby przekazałem synowi to wszystko, gospodarstwo, ale do roboty się nie garnie. Aktualnie zatrudnił się na Jaworze. W ramach poznawania życia. Trzeba różne w życiu przejść etapy mądrzenia - puentuje.

Teraz Bross bardzo lubi tę ciszę, której w Sannie nie brakuje i, co podkreśla wielokrotnie, święty spokój. Z łodzi poza sezonem korzysta rzadko. Raz w tygodniu się stara podpłynąć do Teleśnicy do sklepu. - Dobrze zaopatrzony jest, jedynie drób mają tylko świeży, a inne mięso mrożone - ubolewa.

Do apteki i lekarza mężczyzna jeździ do Ustrzyk, albo jeszcze dalej do Krosna. Na parkingu w pobliskiej wsi ma zostawiony swój samochód. Teraz służy mu głównie do jazdy do ''doktorów lub krośnieńskiego sądu''.

- Złożyłem wniosek o stwierdzenie zasiedzenia, bo od 40 lat użytkuję te tereny. Okazało się jednak, że według map geodezyjnych ten grunt jest pod wodą, więc nie podlega obrotowi cywilno-prawnemu. Faktycznie jednak grunt od lat jest po prostu łąką. Sprawa trafiła do sądu. Przypłynął tu łódką młody sędzia z Leska, zrobił rozprawę u mnie w dolnym domku. Był biegły, który przyznał mi rację, że grunt jest rolny, ale oznaczył WP (wody płynące) - zgodnie z ewidencją - opowiada Bieszczadnik.

Sąd zadecydował na niekorzyść Brossa, który złożył apelację. Sprawę odrzucił też Sąd Okręgowy w Krośnie, więc Krzysztof napisał do RPO. Dostał już odpowiedź i możliwe, że w sprawie wniesie o kasację.

- Jestem zwolennikiem PiS-u ale nie wszystko mi się podoba, co oni robią. No, ale nie da się robić wszystkiego dobrze - mówi Bross. - Mogliby jakoś usprawnić te sądy. Tak, żeby one były jawne, wtedy może sędziom nie byłoby wstyd traktować ludzi z góry - dodaje.

Brak prawnego zasiedlenia terenów Sanny to nie jedyne zmartwienie Brossa. Gmina Ustrzyki Dolne chce na gruntach Teleśnicy Sannej wybudować duży ośrodek wypoczynkowy. Bross jest zdania, że to zły pomysł. Dla niego wyjątkowość to spokój i natura, a nie beton. Właśnie tak chce przeżyć tu kolejne lata. Tym bardziej, że sił mu ubywa, a lekko tu żyć nie jest.

- Miał pan kiedyś ochotę rzucić to wszystko?

- Spalić tak, ale zostawić? Nigdy.

Do najbliższego lekarza jest 30 km. Pomoc często nie dociera na czas

Kolejną zapomnianą wsią jest Żurawin, który leży przy samej granicy z Ukrainą. Jedna z czterech najstarszych wsi w Bieszczadach widnieje na mapach wzięta w nawias i oznaczona małymi literami – jak inne wsie - które uznane są za wyludnione po operacji "Wisła".

Do Żurawina nie prowadzi żadna tablica drogowa. Jednak, jeśli tuż przed Smolnikiem skręcimy z drogi w kierunku szyldu z napisem "agroturystyka", to po kilometrze szutrowej drogi okazuje się, że nie jest to wieś całkowicie bezludna.

Dom Adama i Janiny Pełdiaków stoi przy drodze tuż obok ukraińskich słupków granicznych. Wokół kwitną łąki, gdzieniegdzie stare sady, które przypominają o tym, że niegdyś tętniło tu życie. Pełdiakowie sprowadzili się do Żurawina ze Smolnika w 1972 roku z trójką dzieci. Mimo braku prądu, a często także wody zajęli się hodowlą bydła. Chociaż życie było ekstremalnie trudne, to wiedzieli, że nie zamieniliby swojego domu na żaden inny.

Na podwórku kręci się dziś owczarek Cywil. Uchował się jako jedyny pies w rodzinie, bo w zimie wilki zagryzły Pełdiakom trzy psy i to tylko w jeden miesiąc. Bardzo chcieliśmy dowiedzieć się więcej o historii małżeństwa. Jednak gdy docieramy na miejsce okazuje się, że nie możemy porozmawiać z gospodarzami.

- Teściu po zawale teraz. Pani nie pyta, co myśmy tu mieli. Ale już dobrze, wyjdzie z tego. Ja pani raz tu trafiła do nas, to może i drugi się uda. Za półtora tygodnia proszę przyjechać. Może już w domu będzie – mówi synowa pana Adama.

Jak dowiadujemy się z relacji okolicznych mieszkańców. Takie sytuacje są dla nich bardzo trudne. Do najbliższego lekarza jest stąd prawie 30 km, a drogi nie są łatwe. Pomoc nierzadko nie dociera na czas. Ale jak mówią mieszkańcy, do tego już wszyscy tu przywykli. Jest smutek, żal, a potem życie toczy się dalej.

"Obszar wykluczony komunikacyjnie znajdzie się w każdym województwie"

Wykluczone komunikacyjnie obszary to nie tylko Bieszczady. To (zgodnie z badaniami Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu – przyp. red) także Gradki (powiat elbląski, woj. warmińsko-mazurskie), Obidza (powiat nowosądecki, woj. małopolskie), wsie: Silniczki, Barycza (woj. łódzkie), Danabórz (gmina Wągrowiec, woj. wielkopolskie) czy Bory Tucholskie na Kaszubach.

Obszar wykluczony komunikacyjnie znajdzie się w każdym województwie. Jak tłumaczą w swoich analizach eksperci, przykładowo w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego będzie to północ regionu, a Podlasia - okolice granicy państwowej, gdzie jednak młodych ludzi mieszka niewielu. W ocenie przedstawicieli SET jest to problem nie tylko dla ucznia, lecz całej rodziny, która przez lata musi "kombinować" i stresować się codziennie, czy dziecku uda się bezpiecznie wrócić ze szkoły.

W Beskidzie Niskim dzieci musiały rezygnować z edukacji w szkole ponadpodstawowej, ponieważ z ich domu nie dało się dojechać na zajęcia

To rzeczywistość rodzin w Beskidzie Niskim. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Dukli zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym należą tylko niektóre miejscowości. Chociaż transport dla uczniów działa, to nie jest on jednak całkowicie darmowy. - Dla naszych dzieci w Zboiskach darmowe autobusy są tylko dla uczniów klas 1-3. Za dowóz starszaków, mają odpowiadać rodzice – mówi nam pani Jola, mama jednej z uczennic. Jak zaznacza, w regionie problemy finansowe ma wiele rodzin, część z nich nie stać na paliwo.

- Często rodzice się dzielą i jeden tydzień wozi jeden, drugi tydzień my wozimy i tak dalej, żeby zaoszczędzić, ile można. Dobrze, że jest zrzutka na benzynę, bo inaczej to nie wiem, jakbyśmy sobie radę dali - dodaje pani Jola.

Wiktoria, żeby dostać się na przystanek do Olchowca, skąd do Dukli zabiera ją szkolny autobus, musi przejść prawie 2 kilometry ścieżką przez las. Wstaje codziennie koło 4-5 rano. W zimie wiele razy wstaje na marne. Często autobus nie przebije się przez zaspy i do wsi po prostu nie dociera.

Wiktoria marzy, by dostać się do liceum do Krosna. To jednak prawie 35 km. Najpierw nastolatka musiałaby dostać się do Dukli, żeby złapać busa do Krosna. Jednak w tygodniu do Olchowca przyjeżdżają tylko dwa autobusy poza szkolnymi (dla uczniów dukielskiej podstawówki). Bez samochodu to niewykonalne.

Ostatnie badania w tym terenie przeprowadził Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w 2019 roku. Badacz pytał uczniów z południa Podkarpacia, czy w swoim otoczeniu mają osoby, które musiały zrezygnować z edukacji w szkole ponadpodstawowej, ponieważ z ich domu nie dało się dojechać na zajęcia. Twierdząco odpowiedziało 28,2 procent spośród 571 ankietowanych, czyli niemal co trzeci.

Obecnie w 2023 roku sytuacja nieco się poprawiła, ale najtrudniej wciąż jest w terenach Beskidu Niskiego i Bieszczadach. Uczniowie często wybierają pobyt w bursach i stancjach, a w swoich domach są od piątku do niedzieli. Nadal jednak każdy rodzic chce na to pozwolić i nadal nie wszystkich na to stać.

"Prawdziwe problemy Polaków". Sondaż dla Gazeta.pl

W sondażu Kantar dla Gazeta.pl (przeprowadzonym w dniach 5-26 maja) zapytano respondentów o to, jakie zagadnienia są dla nich najważniejsze i czy są wystarczająco poruszane w kampanii wyborczej.

93 proc. wszystkich badanych uznało, że najważniejszą dla nich kwestią jest służba zdrowia (takie sformułowanie zostało użyte w badaniu, obecnie preferowaną formą jest "ochrona zdrowia"). Nieco mniej - 91 proc. - wskazało na edukację i sytuację w szkolnictwie. 90 proc. wspomniało o cenach, inflacji i drożyźnie. Na dalszych miejscach znalazły się m.in. zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo kraju, inwestycje w armię, fundusze europejskie i pieniądze z KPO. Co Polaków interesuje najmniej? Legalizacja miękkich narkotyków została uznana za ważną kwestię jedynie przez 29 proc. badanych, dostęp do broni - przez 35 proc., a przyjęcie euro w Polsce - 40 proc.

