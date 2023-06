"Szukasz sensu życia? Odpowiedz na wezwanie" - czytamy na stronie świdnickiego seminarium, które zachęca osoby "szukające prawdy, zadające pytania i chcące dobrze przeżyć swoje życie, robiąc to, do czego zostały powołane". Ogłoszenie opublikowano w związku z rozpoczęciem przyjęć kandydatów. Diecezja podaje wymagania, jakie muszą spełnić przyszli księża, aby rozpocząć naukę kościelną.

Seminarium podaje wymagania dla przyszłych księży. Podczas roku przygotowawczego adepci będą mieć wsparcie m.in. psychiatry

"Kandydat do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej powinien mieć szczerą chęć służenia Bogu i ludziom jako kapłan, odznaczać się wzorową postawą moralną, posiadać stosowne uzdolnienia intelektualne, a także cieszyć się dobrym stanem zdrowia" - czytamy w komunikacie na stronie seminarium. Osoby powyżej 35 roku życia mogą liczyć na indywidualne prowadzenie ewentualnej formacji. Rozpoczęcie nauki w celu zostania księdzem jest trudniejsze niż dawniej.

Od roku akademickiego 2021/2022 wprowadzono zmiany. Początek drogi formacyjnej trwa rok i nie ma charakteru akademickiego. Etap ten jest nazywany "propedeutycznym" i ma na celu przygotowanie kandydatów do dalszej edukacji podczas studiów teologicznych na wrocławskim Papieskim Wydziale Teologicznym. Przyszli prezbiterzy będą w tym czasie zapoznawać się z zasadami i podstawami duchowości kapłańskiej oraz skonfrontują się z zasadami seminaryjnymi. Dla rekrutów przewidziano zajęcia ze specjalistami takimi jak psychiatra, psycholog, terapeuta, czy pedagog. Zajęcia będą odbywać się w wyznaczonym ośrodku pod kierownictwem przydzielonego prefekta.

Rekrutacja do seminarium. "Rozmowa wstępnie rozeznaje motywację formacji do kapłaństwa"

"Dotychczasową formację uważam, za naprawdę udaną. Zmieniłem się na lepsze jako człowiek i jako katolik" - twierdzi uczeń piątego roku Janusz, cytowany przez seminarium. Pierwszym etapem rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne prowadzone od 5 do 20 czerwca z możliwością wybrania terminu dodatkowego między 21 sierpnia a 2 września. "Rozmowa wstępnie rozeznaje motywację formacji do kapłaństwa oraz zdolność kandydata do podjęcia formacji i studiów teologicznych". Jeśli kandydatowi uda się przejść dalej, kolejnym zadaniem będzie egzamin z wiedzy teologicznej w czwartek 22 czerwca lub 4 września o godzinie 10:00.