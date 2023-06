"XD" na tablicach rejestracyjnych w Polsce. Duże zmiany dla mieszkańców Gdańska

Zobacz wideo Motocyklista przekroczył prędkość o ponad 110 km/h

W związku z tym, że kończą się możliwe kombinacje na samochodowych tablicach rejestracyjnych, wprowadzane są kolejne zmiany. Na przykład, pojazdy z województwa mazowieckiego nie muszą mieć litery "W" na początku, a literę "A". Zmiana dotyczy jednak na razie tylko krótkich tablic rejestracyjnych, jednak dotknie docelowo wszystkie tablice. Z kolei w województwie śląskim tablice będą miały literę "I" z przodu, w dolnośląskim "V", w wielkopolskim "M", a w małopolskim z kolei "J" - zauważa Business Insider.

"XD" na tablicach rejestracyjnych. Gdańsk czekają zmiany

Jednak największe zaciekawienie wzbudzają zmiany, które będą obowiązywać w Gdańsku. Tam tablice będą zaczynały się od liter "XD" (a nie "GD") - czyli tak samo jak brzmi popularna emotka. W Poznaniu z kolei będzie obowiązywało "MO" (a nie "PO"), Kraków "JR" (jest "KK"), Katowice "IK" (jest "SK"), a Wrocław "VW" (jest "DW"), co z kolei kojarzy się z marką samochodu volkswagen.

Portal trojmiasto.pl zapytał o zmiany gdański magistrat, który nie potwierdził tych doniesień. "Otrzymaliśmy informację, że wyróżniki rzeczywiście się zmienią, ale nastąpi to prawdopodobnie za kilka lat, bo wciąż liczba kombinacji liter i cyfr do wykorzystania jest bardzo duża" - czytamy. - Aktualnie jesteśmy na literce "J". Mamy spore zapasy, które wystarczą na kilka lat - przekazała w rozmowie z portalem Paulina Chełmińska z magistratu w Gdańsku.

Nowelizacja Kodeksu karnego. Zmiany dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych

Przypomnijmy, że z kolei od 14 marca obowiązuje nowelizacja Kodeksu karnego, która wprowadziła wiele zmian, m.in. w kwestii tablic rejestracyjnych. Zmiany dotknęły przede wszystkim kierowców, którzy zakładają "tymczasowe" lub "kolekcjonerskie" tablice rejestracyjne. Zazwyczaj dotyczy to pojazdów importowanych z Zachodu. Znowelizowany Kodeks karny wprowadził zaostrzenie kar także za używanie podrabianych tablic. Niejednokrotnie zdarza się, że handlarze samochodami (zwłaszcza tymi zza granicy) po wyrejestrowaniu pojazdu montują na nim polskie tablice, które w żaden sposób nie są do auta przypisane. Za sprawą zmian w Kodeksie karnym, za założenie tablic o numerach innych niż te, które zostały przyporządkowane do pojazdu, może grozić od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto zauważyć także, że od 4 września 2022 roku naklejka rejestracyjna na przedniej szybie pojazdu nie jest już obowiązkowa. Jeżeli samochód został nabyty po tej dacie, nie trzeba naklejać nowej zgodnej z numerami pojazdu. Co z kierowcami, którzy zarejestrowali samochód przed 4 września? Nawet jeżeli numer rejestracyjny nie zgadza się z tablicami rejestracyjnymi zamontowanymi w pojeździe, kierowcy nie muszą pozbywać się naklejki. Jest jednak jeden warunek. Naklejka nie może ograniczać pola widzenia kierowcy. Jeżeli funkcjonariusz kontrolujący pojazd stwierdzi, że naklejka rejestracyjna zmniejsza prowadzącemu widoczność, wówczas może ukarać kierowcę mandatem w wysokości od 20 do nawet 3000 złotych.