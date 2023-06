33-letnia Dorota zmarła w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu, będąc w 20. tygodniu ciąży. Do placówki trafiła po tym, jak odeszły jej wody płodowe. Po orzeczeniu bezwodzia kobiecie miano polecić leżenie z nogami w górze. Z relacji rodziny wynika, że lekarze nie poinformowali pacjentki ani jej rodziny o tym, że dziecko może obumrze lub nie da się go uratować. Niedługo potem 33-latka zaczęła wymiotować, bolał ją brzuch i głowa. Zmarła w trzeciej dobie pobytu w szpitalu z powodu wstrząsu septycznego.



Po tym zdarzeniu lekarze ze szpitala zaapelowali, by nie wiązać tragedii z dyrektorem placówki, który jest radnym sejmiku małopolskiego z PiS i jest związany z partią Zbigniewa Ziobry, która sprzeciwia się aborcji. Minister Zdrowia z kolei zapewnił, że zostanie powołany zespół, który sporządzi wytyczne do działań lekarzy ginekologów i położników. Deklaracje te padły jednak także dwa lata wcześniej, po śmierci Izabeli z Pszczyny. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego musiało dojść do kolejnej śmierci kobiety, by rząd zdecydował się podjąć działania inne, niż te zmierzające do zakazu aborcji (27 października politycy m.in. PiS i Kukiz'15 złożyli do TK wniosek o orzeczenie, że aborcja w przypadku dużego ryzyka ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu jest niezgodna z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny przychylił się do tego wniosku 22 października 2020 roku).

REKLAMA

Zobacz wideo "Mamy rząd, który nienawidzi kobiet". PO oskarża PiS o łamanie praw kobiet

Działaczki od śmierci Doroty otrzymały 45 telefonów. Pacjentki pytają, czy w razie niebezpieczeństwa mogą liczyć na ich pomoc

Działaczki FEDERY w rozmowie z Onetem przekazały, że polskie kobiety nie czują się bezpiecznie w szpitalach, o czym świadczą telefony do organizacji. Po śmierci 33-letniej Doroty przez miesiąc do działaczek zadzwoniło aż 45 kobiet lub ich partnerów, by zapytać, czy w razie niebezpieczeństwa mogą liczyć na pomoc Federacji.

Tak było w przypadku pacjentki ze szpitala w Łodzi, której wody płodowe odeszły, gdy była w 14. tygodniu ciąży. W sprawie kobiety interweniował także poseł Lewicy Tomasz Trela. W rozmowie z dyżurującą lekarką, która na co dzień nie pracowała w tej placówce usłyszano, że lekarka musi czekać na wytyczne ordynatora. W ostatni piątek orzeczono, że płód obumarł, a pacjentka dostała leki do indukcji poronienia.

32-letnia Roksana trafiła do szpitala w Bydgoszczy w 24. tygodniu ciąży. Jej historię nagłośnili dziennikarze TVN24 informując, że kobieta od 21 dni przebywa na oddziale, mając wiedzę, że płód jest nieodwracalnie uszkodzony i ma znikome szanse na przeżycie. Po nagłośnieniu sprawy pacjentce wykonano cesarskie cięcie i usunięto martwy płód.

Media: W bydgoskim szpitalu leży pacjentka, której odeszły wody. Boi się

"Błędy popełnione przy wprowadzaniu zakazu aborcji prowadzą do tragedii także te osoby, które chcą być matkami"

Działaczki FEDERY (numery 22 635 93 95 lub 501 694 202) i Aborcyjnego Dream Teamu (Aborcje Bez Granic +48 22 29 22 597) podkreślają, że problemem nie jest brak wytycznych dot. przeprowadzania aborcji, ale podejście lekarzy. Natalia Broniarczyk z ADT w rozmowie z Onetem zauważyła, że żaden przepis nie wymaga obumarcia płodu do przeprowadzenia aborcji. Według niej jest to wymysł lekarzy i ich bezpodstawny strach przed konsekwencjami. - Śmierć Doroty przelała czarę goryczy. Pokazuje, że błędy popełnione przy wprowadzaniu zakazu aborcji prowadzą do tragedii także te osoby, które chcą być matkami - stwierdziłą Broniarczyk.

Śmierć ciężarnej Doroty. Protesty w całej Polsce. "Ani Jednej Więcej!" [LISTA]

- Dopóki nie będzie jasnego sygnału ze strony rządzących, zwłaszcza prokuratora generalnego, że lekarze nie będą ścigani za aborcję, gdy życie i zdrowie matki jest zagrożone, niestety nie spodziewam się, by naszych interwencji w szpitalach było mniej - dodała z kolei prawniczka Kamila Ferenc, która współpracuje z działaczkami FEDERY.