Polacy tracą zapał do pomocy uchodźcom z Ukrainy. Zmienia się nastawienie [SONDAŻ]

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie maja i czerwca, natomiast poprzednie w styczniu tego roku. Kierownik projektu dr Robert Staniszewski, cytowany przez "Rzeczpospolitą", stwierdził, że "nadal chcemy pomagać - przekonanych jest o tym 85 proc. respondentów - ale już nie tak zdecydowanie i bezwarunkowo, jak rok wcześniej, czy nawet w styczniu tego roku".

Sondaż: Polacy mniej chętni do pomagania uchodźcom z Ukrainy

Odsetek osób zdecydowanych, że Polska powinna pomagać Ukraińcom zmalał z 62 do 42 proc. w przeciągu 5 miesięcy. Z kolei 25 proc. ankietowanych odpowiedziało, że "zdecydowanie" nie powinno pomagać się uchodźcom. Odsetek "zdecydowanych" na pomoc Ukraińcom w Polsce spadł z 49 do 28 proc. Jeśli chodzi o odpowiedź "raczej powinno się pomagać" - wzrosła ona z 38 do 50 proc. Z kolei ok. 70 proc. uważa, że Ukraińcy powinni wrócić do swojego kraju po zakończeniu rosyjskiej inwazji (w styczniu taką odpowiedź wybrało 53 proc. respondentów).

Zmienia się nastawienie Polaków do uchodźców z Ukrainy

Ponad połowa ankietowanych (60 proc.) uważa, że uchodźcy z Ukrainy nie powinni mieć dostępu do świadczeń rodzinnych i wychowawczych, w takim samym stopniu jak Polacy. 18 proc. odpowiedziało, że powinni, z kolei 20 proc. zaznaczyła odpowiedź "trudno powiedzieć". Wzrósł także odsetek badanych, którzy odpowiedzieli, że zmieniło się ich nastawienie do uchodźców z Ukrainy i wynosi obecnie 85 proc. Jako główny powód podawana jest "postawa roszczeniowa" Ukraińców. - Badani tłumaczyli to najczęściej takim sformułowaniem: "wszystko im się należy za darmo" - wyjaśnia dr Staniszewski, cytowany przez "Rz".

Badanie przeprowadzono w okresie od 23 maja do 6 czerwca 2023 roku. Próba liczyła 584 osoby w wieku 16-65 lat. Badanie zrealizowano zarówno metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej), CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny), jak i CAPI (przesłuchanie osobiste wspomagane komputerowo).