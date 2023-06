Kościelny miał molestować ministranta. Onet: Biskup proponował, by sprawę załatwić po cichu

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną" (Synu)

Jak opisuje Onet, chodzi o Karola B., byłego kościelnego parafii w Regulicach, który został ujęty przez mieszkańców podczas obywatelskiego zatrzymania. Do zdarzenia doszło we wrześniu ubiegłego roku. B. miał wysyłać jednemu z ministrantów swoje nagie zdjęcia i proponować stosunki seksualne. Mężczyzna został aresztowany, a w lutym tego roku skazany na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Portal zwraca uwagę, że od września krakowska kuria wie o sprawie. Abp Marek Jędraszewski po pierwszej publikacji na temat kościelnego odwołał miejscowego proboszcza. Do tej pory jednak metropolita krakowski nie skontaktował się z rodziną, aby udzielić pokrzywdzonemu pomocy - informuje Onet.

Regulice. Kościelny miał molestować ministranta. Onet: Biskup chciał załatwić to "polubownie"

Z ustaleń dziennikarza portalu wynika ponadto, że pod koniec marca ministrant był razem ze swoim ojcem w krakowskiej kurii. Podczas spotkania biskup pomocniczy Robert Chrząszcz miał zaproponować, aby - jak czytamy w tekście Onetu - "załatwić sprawę polubownie, bez rozgłosu, a pokrzywdzonemu miał doradzać, by zapomniał o całym zajściu". Dalej portal relacjonuje rozmowę z biskupem. Ojciec ministranta miał podkreślać, że nastolatek z powodu doznanej krzywdy wymaga opieki psychologicznej i powinien uzyskać zadośćuczynienie. Biskup pomocniczy miał powiedzieć z kolei, że przekaże te oczekiwania i wkrótce skontaktuje się z rodziną przedstawiciel kurii. Według portalu nic takiego nie nastąpiło. Onet o sprawę pytał biuro prasowe archidiecezji, te jednak nie odpowiedziało. Zgodnie z oficjalnymi wytycznymi ws. wstępnego dochodzenia kanonicznego dotyczącego tego typu spraw kuria jest zobowiązana do udzielenia pomocy osobie pokrzywdzonej.

Wyrok ws. Karola B. zapadł 21 lutego tego roku w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie. Mężczyzna został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności. Były kościelny musiał również zapłacić 10 tys. zł nawiązki na rzecz pokrzywdzonego. Sąd ustanowił wobec niego także pięcioletni zakaz wykonywania pracy związanej z wychowaniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi. Mężczyzna odwołał się od wyroku I instancji.